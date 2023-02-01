НОК Южной Кореи запросит информацию об участии России и Беларуси в Азиатских играх в связи с рисками при проведении соревнований

Теги Олимпийская сборная России Азиатские игры НОК Южной Кореи Легкая атлетика

Корейский спортивный и олимпийский комитет (НОК Южной Кореи) запросит дополнительную информацию об участии России и Беларуси в летних Азиатских играх 2023 года.

Агентство «Ренхап», южнокорейский НОК обратится в Олимпийский совет Азии (ОСА), который ранее предложил российским и белорусским спортсменам выступить на соревнованиях.

По данным НОК, 45 стран-членов азиатского совета получили уведомление об участии России и Беларуси без предварительных консультаций. 

«Участие российских и белорусских спортсменов может вызвать некоторые проблемы с проведением соревнований на выбывание во время Азиатских игр.

Мы направим запрос в ОСА о том, как он будет действовать в таких ситуациях, а также в каких видах спорта российские и белорусские спортсмены будут выступать», – сказал представитель НОК Южной Кореи.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. Для России и Беларуси будет разработана специальная система квот.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

 

11 комментариев

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Андрей Балабаев
Ответ Verhovn
Япония и Ю. Корея встанут в позу, это же ясно. До них все инструкции уже доведены.
Японцы с 45 года перед американцами в определённой позе
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Alexander Prokofyev
Ничего страшного. Братушки из НОК Северной Кореи образумят соседей
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АГОШКИН Алексей
Почему,многие считают ,что только у нас есть своя позиция,а остальные все служат США. Вот США всех купили,а почему бы нашим чинушам не ложить деньги себе в карман ,а потратить их на покупку тех же стран?
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Анатолий Корнишин
что с приложением? шрифт новостей и комментариев белого цвета, на белом фоне,
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Rinat Gazimzyanov
Сказали уже что будут балы. Набираешь балы то отбираешься.
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Verhovn
Япония и Ю. Корея встанут в позу, это же ясно. До них все инструкции уже доведены.
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кракадил
Хозяин приказал - кореец побежал делать
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ecopromo
как холоп и вассал сша так неадекват какой то
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PodjigatelVatnikov
Ответ Любитель побеждать
А риски типа под покровом ночи Сеул захватят?
Имперские споры будут распространять
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Любитель побеждать
А риски типа под покровом ночи Сеул захватят?
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Viks
За свои квоты переживают.
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