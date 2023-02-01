НОК Южной Кореи запросит информацию об участии России и Беларуси в Азиатских играх в связи с рисками при проведении соревнований

Корейский спортивный и олимпийский комитет (НОК Южной Кореи) запросит дополнительную информацию об участии России и Беларуси в летних Азиатских играх 2023 года.

Агентство «Ренхап», южнокорейский НОК обратится в Олимпийский совет Азии (ОСА), который ранее предложил российским и белорусским спортсменам выступить на соревнованиях.

По данным НОК, 45 стран-членов азиатского совета получили уведомление об участии России и Беларуси без предварительных консультаций.

«Участие российских и белорусских спортсменов может вызвать некоторые проблемы с проведением соревнований на выбывание во время Азиатских игр.

Мы направим запрос в ОСА о том, как он будет действовать в таких ситуациях, а также в каких видах спорта российские и белорусские спортсмены будут выступать», – сказал представитель НОК Южной Кореи.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. Для России и Беларуси будет разработана специальная система квот.

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