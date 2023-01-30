Генсекретарь ОКР: «На данный момент речь идет об условиях возвращения россиян не на Олимпиаду, а на отборочные соревнования. МОК обсуждает это с федерациями»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР олимпийская сборная Беларуси Легкая атлетика

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин дал пояснения по поводу заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах.

«На данный момент речь идет о критериях и возможных условиях возвращения российских и белорусских спортсменов не на Олимпийские игры, а на отборочные международные соревнования и квалификационные турниры, которые полностью находятся в юрисдикции международных спортивных федераций.

МОК в индивидуальном порядке обсуждает сейчас именно это с федерациями.

ОКР, в свою очередь, в текущих условиях задействует все свои ресурсы и возможности для выработки выверенного подхода и порядка действий по вопросу участия именно в Олимпийских играх», – сказал Плитухин на собрании членов Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта. 

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12 комментариев

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Velirpa
Ответ ДИАНА
А у нас на данный момент идёт речь об участии в Азиатских играх, так что все в размышлениях) Глядишь, может и пересечемся когда - нибудь)))))
причем и туда и туда за взятки.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Воронин777
Ответ Wiley Fox
Забудьте про Париж-2024 По Парижу ядерный удар озвучен у сошедшего с ума Соловьева Я тут случайно глянул - он с бандитом с Украины Марковым потом на танках на озеро Комо собрались
весь мир в труху.. 🙁
+1
-1
0
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заляпут
Давайте возвращайте уже клоуны 🤡 русофобы никогда хорошо не заканчивали !
0
-1
-1
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Ketanest
Ответ Wiley Fox
Забудьте про Париж-2024 По Парижу ядерный удар озвучен у сошедшего с ума Соловьева Я тут случайно глянул - он с бандитом с Украины Марковым потом на танках на озеро Комо собрались
По Парижу ядерный удар озвучен у сошедшего с ума Соловьева
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Они считают, что можно угрожать ядерными и ударами по Европе и одновременно проситься в Европу на олимпиаду. Европейцы считают иначе.
+4
-1
+3
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aho33
Ответ Иван Алейников
Так и без смены гражданства сейчас выступают. Более того, не прекращали выступать
Вот как раз отличный момент прекратить. И изначально зря пошли у них на поводу.
+2
0
+2
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Иван Алейников
Ответ aho33
Нечего там вообще делать под белым флагом. Кому сильно надо, пусть меняет спортивное гражданство.
Так и без смены гражданства сейчас выступают. Более того, не прекращали выступать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aho33
Нечего там вообще делать под белым флагом. Кому сильно надо, пусть меняет спортивное гражданство.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Забудьте про Париж-2024

По Парижу ядерный удар озвучен у сошедшего с ума Соловьева

Я тут случайно глянул - он с бандитом с Украины Марковым потом на танках на озеро Комо собрались
+6
-5
+1
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Wiley Fox
Родя Плитухин

Ахаха. И это не шутка

Видимо, олимпийский чемпион из параллельного мира
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Элси Ринген
Ответ Lexx2
А про что тогда глава ОКР говорил? И при чем тут бойкот ои, если речь идёт о квалификации? Вам ещё даже на порог не пустили, а вы уже места у стола выбираете! Позорище! А ещё собираются новый мир строить. Ну-ну
Странные вы! Он говорил так, чтобы вообще ничего не сказать.
Вы серьезно пытаетесь там что-то понять и сделать выводы?
Я просто хренею с вас!
+3
-4
-1
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Lexx2
А про что тогда глава ОКР говорил? И при чем тут бойкот ои, если речь идёт о квалификации?
Вам ещё даже на порог не пустили, а вы уже места у стола выбираете! Позорище! А ещё собираются новый мир строить. Ну-ну
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДИАНА
А у нас на данный момент идёт речь об участии в Азиатских играх, так что все в размышлениях)
Глядишь, может и пересечемся когда - нибудь)))))
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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