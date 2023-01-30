Генсекретарь ОКР: «На данный момент речь идет об условиях возвращения россиян не на Олимпиаду, а на отборочные соревнования. МОК обсуждает это с федерациями»
Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин дал пояснения по поводу заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах.
«На данный момент речь идет о критериях и возможных условиях возвращения российских и белорусских спортсменов не на Олимпийские игры, а на отборочные международные соревнования и квалификационные турниры, которые полностью находятся в юрисдикции международных спортивных федераций.
МОК в индивидуальном порядке обсуждает сейчас именно это с федерациями.
ОКР, в свою очередь, в текущих условиях задействует все свои ресурсы и возможности для выработки выверенного подхода и порядка действий по вопросу участия именно в Олимпийских играх», – сказал Плитухин на собрании членов Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта.
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Они считают, что можно угрожать ядерными и ударами по Европе и одновременно проситься в Европу на олимпиаду. Европейцы считают иначе.
По Парижу ядерный удар озвучен у сошедшего с ума Соловьева
Я тут случайно глянул - он с бандитом с Украины Марковым потом на танках на озеро Комо собрались
Ахаха. И это не шутка
Видимо, олимпийский чемпион из параллельного мира
Вы серьезно пытаетесь там что-то понять и сделать выводы?
Я просто хренею с вас!
Вам ещё даже на порог не пустили, а вы уже места у стола выбираете! Позорище! А ещё собираются новый мир строить. Ну-ну
Глядишь, может и пересечемся когда - нибудь)))))