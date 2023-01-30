Генсекретарь ОКР: «На данный момент речь идет об условиях возвращения россиян не на Олимпиаду, а на отборочные соревнования. МОК обсуждает это с федерациями»

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России ( ) Родион Плитухин дал пояснения по поводу заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах.

«На данный момент речь идет о критериях и возможных условиях возвращения российских и белорусских спортсменов не на Олимпийские игры, а на отборочные международные соревнования и квалификационные турниры, которые полностью находятся в юрисдикции международных спортивных федераций.

МОК в индивидуальном порядке обсуждает сейчас именно это с федерациями.

ОКР, в свою очередь, в текущих условиях задействует все свои ресурсы и возможности для выработки выверенного подхода и порядка действий по вопросу участия именно в Олимпийских играх», – сказал Плитухин на собрании членов Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта.

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