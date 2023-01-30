Светлана Журова: «Если в Азии нам разрешат выступать с флагом и гимном, это здорово. Но если это не так, то не думаю, что мы можем принять участие в Азиатских играх»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Азиатские игры Олимпийский совет Азии Коньки/шорт-трек

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Россия может отказаться от участия в Азиатских играх без флага и гимна.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал возвращение россиян к международным стартам в нейтральном статусе. Олимпийский совет Азии (ОСА) в свою очередь предложил участие в азиатских соревнованиях.

«МОК выставил свои требования, и есть очень важный нюанс. Для ОСА, который является организационной структурой для Азиатских игр, МОК является контрольно-надзорным органом. То есть без МОК ОСА ничего не может сделать, он должен прислушиваться ко мнению МОК.

Думаю, у нас переговоры с ОСА шли достаточно давно. И, видимо, когда договорились, МОК был поставлен в известность – по крайней мере, я допускаю, что так было.

И МОК за полдня до публичного объявления о том, что готов принять Россию, выпускает список рекомендаций и правил, по которым российская сборная должна действовать, если хочет оказаться на Олимпийских играх.

Соответственно, если ОСА придерживается рекомендаций МОК, все требования, которые МОК сейчас выдвинул к нашим спортсменам, должны распространяться и на Азиатские игры.

Мы хотели выступать с флагом и гимном, и если в Азии нам это разрешат, тогда, конечно, это здорово, мы радуемся и приветствуем это предложение. Но если это не так, то тогда я не думаю, что мы можем принять участие в Азиатских играх», – сказала Журова.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

18 комментариев

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Сергей Дроздов
Ответ Геннадий Тимченко
А как так получилось, что на ЧМ в Катаре сборную недопустили, а чиновники (их друзья и любовницы) там тусовались, причем часто в ВИП ложах, купленных наверняка за счёт бюджета (в том числе госкомпаний)❓т.е. спортсменам без флага нельзя, а крикунам можно ❓🤔
Вот и разбирайтесь с этой сволочью – чиновниками, а спортсменам как и солдатам без флага – нельзя, они не проститутки.
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Анна Беляева
Севета, без обид, ты была прекрасной конькобежкой. Твои медали, твои заслуги как спортсменки - это много и сильно. Страна ими гордится. Но ответь себе честно, если бы такая сиутация сложилась во время твоей олимпиады, твоих чемпионатов мира, Европы, ты бы так же рассуждала? В топку твои золотые медали чемпионата Мира и "золото" олимпиады, если без флага и гимна?
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Геннадий Тимченко
А как так получилось, что на ЧМ в Катаре сборную недопустили, а чиновники (их друзья и любовницы) там тусовались, причем часто в ВИП ложах, купленных наверняка за счёт бюджета (в том числе госкомпаний)❓т.е. спортсменам без флага нельзя, а крикунам можно ❓🤔
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Ксения Бьорндален
Ответ Sportsfan
Журова может не принимать участия, а вот от спортсменов отстаньте, пожалуйста, со своей политикой. Они ни в чем не виноваты.
Невиноваты, что в путингах участвуют и гордо с буквой Z шествуют?
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olvl
А нельзя точно узнать что и как и потом писать. Без этого вот - "думаю, допускаю".
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Лека-Лека
Ответ Лжетрофеич
не надо... чтоб она работала. Она такого наработает... Пусть лучше языком треплет, единственное, чего не понимаю, так зачем ее бред транслировать
Вы правы.
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Лжетрофеич
Ответ Лека-Лека
Персонально Журову никто и не приглашал. Так что пусть заткнется и попытается хоть иногда поработать, а не выступать от имени российских спортсменов.
не надо... чтоб она работала. Она такого наработает... Пусть лучше языком треплет, единственное, чего не понимаю, так зачем ее бред транслировать
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Леди Брэкнелл
Ответ Sportsfan
Журова может не принимать участия, а вот от спортсменов отстаньте, пожалуйста, со своей политикой. Они ни в чем не виноваты.
С финансированием тоже отстать? Хотите что бы, как Хендрикс, у болельщиков деньги стреляли? Или и на елку, и не ободрать? Сейчас так уже не работает.
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Зоя Кудряшова
Выступают же наши теннесисты в Австралии сейчас?
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BeastI666I
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Melnikov1968
А на основании чего ОСА должна разрешить России выступать с флагом и гимном, если обязана выполнять рекомендации МОК? Журова выступает, лишь бы что-то сказать.
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BeastI666I
с флагом и гимном - это политика!
без флага и гимна - это спорт!

Вы же со всех утюгов вещаете, что спорт вне политики. Вот и заткнитесь теперь.
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Viks
Так понимаю, что речь не про конфетку с отбророчными соревнованиями для россиян - речь о полном отказе от европейских соревнований и о переходе в азиатский регион.
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Зоя Кудряшова
Без флага и гимна на ОИ18 и ОИ22, выступали и все окей. И вдруг опять.
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Леди Брэкнелл
Конечно нас не допустят с флагом и гимном. О чем вообще речь?
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encaro_one
Ответ Sportsfan
Журова может не принимать участия, а вот от спортсменов отстаньте, пожалуйста, со своей политикой. Они ни в чем не виноваты.
Уж в политической поддержке нынешних чиновников у власти спортсмены замазаны куда больше чем любой обычный гражданин.
+10
-3
+7
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Лека-Лека
Персонально Журову никто и не приглашал.
Так что пусть заткнется и попытается хоть иногда поработать, а не выступать от имени российских спортсменов.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sportsfan
Журова может не принимать участия, а вот от спортсменов отстаньте, пожалуйста, со своей политикой. Они ни в чем не виноваты.
+21
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