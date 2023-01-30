Светлана Журова: «Если в Азии нам разрешат выступать с флагом и гимном, это здорово. Но если это не так, то не думаю, что мы можем принять участие в Азиатских играх»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Россия может отказаться от участия в Азиатских играх без флага и гимна.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал возвращение россиян к международным стартам в нейтральном статусе. Олимпийский совет Азии (ОСА) в свою очередь предложил участие в азиатских соревнованиях.

«МОК выставил свои требования, и есть очень важный нюанс. Для ОСА, который является организационной структурой для Азиатских игр, МОК является контрольно-надзорным органом. То есть без МОК ОСА ничего не может сделать, он должен прислушиваться ко мнению МОК.

Думаю, у нас переговоры с ОСА шли достаточно давно. И, видимо, когда договорились, МОК был поставлен в известность – по крайней мере, я допускаю, что так было.

И МОК за полдня до публичного объявления о том, что готов принять Россию, выпускает список рекомендаций и правил, по которым российская сборная должна действовать, если хочет оказаться на Олимпийских играх.

Соответственно, если ОСА придерживается рекомендаций МОК, все требования, которые МОК сейчас выдвинул к нашим спортсменам, должны распространяться и на Азиатские игры.

Мы хотели выступать с флагом и гимном, и если в Азии нам это разрешат, тогда, конечно, это здорово, мы радуемся и приветствуем это предложение. Но если это не так, то тогда я не думаю, что мы можем принять участие в Азиатских играх», – сказала Журова.

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