Светлана Журова: «Если в Азии нам разрешат выступать с флагом и гимном, это здорово. Но если это не так, то не думаю, что мы можем принять участие в Азиатских играх»
Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Россия может отказаться от участия в Азиатских играх без флага и гимна.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал возвращение россиян к международным стартам в нейтральном статусе. Олимпийский совет Азии (ОСА) в свою очередь предложил участие в азиатских соревнованиях.
«МОК выставил свои требования, и есть очень важный нюанс. Для ОСА, который является организационной структурой для Азиатских игр, МОК является контрольно-надзорным органом. То есть без МОК ОСА ничего не может сделать, он должен прислушиваться ко мнению МОК.
Думаю, у нас переговоры с ОСА шли достаточно давно. И, видимо, когда договорились, МОК был поставлен в известность – по крайней мере, я допускаю, что так было.
И МОК за полдня до публичного объявления о том, что готов принять Россию, выпускает список рекомендаций и правил, по которым российская сборная должна действовать, если хочет оказаться на Олимпийских играх.
Соответственно, если ОСА придерживается рекомендаций МОК, все требования, которые МОК сейчас выдвинул к нашим спортсменам, должны распространяться и на Азиатские игры.
Мы хотели выступать с флагом и гимном, и если в Азии нам это разрешат, тогда, конечно, это здорово, мы радуемся и приветствуем это предложение. Но если это не так, то тогда я не думаю, что мы можем принять участие в Азиатских играх», – сказала Журова.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?
без флага и гимна - это спорт!
Вы же со всех утюгов вещаете, что спорт вне политики. Вот и заткнитесь теперь.
Так что пусть заткнется и попытается хоть иногда поработать, а не выступать от имени российских спортсменов.