Лариса Куклина: «Хочется бороться, но все-таки чувствуется усталость. С Рыбинском уже много стартов – получается как «Тур де Ски»
Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила свое выступление в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где заняла пятое место.
– В какой момент поверили, что сегодня возможно зацепиться за медали?
– Наверное, еще до гонки. Шансы есть всегда, главное суметь ими воспользоваться.
Безусловно, хочется бороться, тем более после того этапа, после успешных стартов, но чувствуется, что все-таки усталость. С Рыбинском уже много стартов – получается как «Тур де Ски». Возможно, усталость начала накапливаться.
Мне тяжело сегодня было именно в лыжном ходе, немного не угадали с лыжами. Поговорим с сервисом, обговорим этот вопрос, – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
❄️ PARI Кубок Содружества. Алимбекова-Смольская выиграла гонку преследования, Сливко – 2-я, Казакевич – 3-я
Но стоило ей дать слабину...)))