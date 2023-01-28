Лариса Куклина: «Хочется бороться, но все-таки чувствуется усталость. С Рыбинском уже много стартов – получается как «Тур де Ски»

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила свое выступление в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где заняла пятое место.

– В какой момент поверили, что сегодня возможно зацепиться за медали?

– Наверное, еще до гонки. Шансы есть всегда, главное суметь ими воспользоваться.

Безусловно, хочется бороться, тем более после того этапа, после успешных стартов, но чувствуется, что все-таки усталость. С Рыбинском уже много стартов – получается как «Тур де Ски». Возможно, усталость начала накапливаться.

Мне тяжело сегодня было именно в лыжном ходе, немного не угадали с лыжами. Поговорим с сервисом, обговорим этот вопрос, – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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