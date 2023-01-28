Лариса Куклина: «Хочется бороться, но все-таки чувствуется усталость. С Рыбинском уже много стартов – получается как «Тур де Ски»

Теги сборная России жен Тур де Ски Лариса Куклина Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила свое выступление в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где заняла пятое место.

– В какой момент поверили, что сегодня возможно зацепиться за медали?

– Наверное, еще до гонки. Шансы есть всегда, главное суметь ими воспользоваться.

Безусловно, хочется бороться, тем более после того этапа, после успешных стартов, но чувствуется, что все-таки усталость. С Рыбинском уже много стартов – получается как «Тур де Ски». Возможно, усталость начала накапливаться.

Мне тяжело сегодня было именно в лыжном ходе, немного не угадали с лыжами. Поговорим с сервисом, обговорим этот вопрос, – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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11 комментариев

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Биатлонная зима
Лара не оправдывайся усталость у всех
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тоторо
Ответ sav187
Она вообще на трассе выглядит убедительно по сезону. Сегодня более-менее справилась со стрельбой, и уже в шестёрке.
ничего убедительного не вижу, в стрельбе прогресса нет,но это не удивительно,ведь она работает с загурским. а вот ее скорости по сезону 7 ,,16 ,4 ,7 ,5 ,6 ,2 ,14 ,17 ,7 ,14 ,4 ,8 ,8 (среднее место по скрости 8,5).Сплошные качели.Быстрее двух шевченок конечно, но медленнее гербуловой, которая у нас не бегунок кстати
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-1
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Огюст
Лариса сегодня поверим ,что что то с лыжами не то -посмотрим, что завтра будет у тебя после финиша !
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khinskiy
Шашилофаны сидели поджав хвосты в норах пока Лариса побеждала.
Но стоило ей дать слабину...)))
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Погладь быка
Стреляющий тихоход все равно тихоход. И когда выезжать на ошибках соперниц не получается, все становится на свои места.
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-3
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2533ПВ
Ответ Афанасия
Лара, давай завтра в турборежиме делай нули и на подиум!
Турборежим-это как?Прицепить моторчик?
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sav187
Ответ 2533ПВ
У Кудисовой самое лучшее время на последнем круге.
Она вообще на трассе выглядит убедительно по сезону. Сегодня более-менее справилась со стрельбой, и уже в шестёрке.
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2533ПВ
Ответ sav187
Да какая там усталость - просто прошла в своём обычном темпе. Это хорошо ещё, что Кудисова с Шевченко не достали.
У Кудисовой самое лучшее время на последнем круге.
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2533ПВ
Лара в своем репертуаре,тяжело,устала.Посмотрел аналитику,вчера отставание было 59,2 сек.,сегодня уже 1.11,7 сек.Эффект горной подготовки проходит и Лариса возвращается к своим обычным кондициям.Кстати и по скорости стрельбы она стала прилично отставать.
+3
-5
-2
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sav187
Да какая там усталость - просто прошла в своём обычном темпе. Это хорошо ещё, что Кудисова с Шевченко не достали.
+3
-4
-1
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Афанасия
Лара, давай завтра в турборежиме делай нули и на подиум!
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+7
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