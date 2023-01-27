Ирина Казакевич: «Надеюсь, в скором времени нас с белорусами допустят до соревнований. Неважно, в каком статусе»
Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассчитывает на возвращение сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске спортсменов из обеих стран в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.
«Я читала полное обращение МОК и надеюсь, что в скором времени нас вместе с белорусскими друзьями допустят до соревнований.
Неважно, в каком статусе, потому что на прошедших Олимпийских играх (в Пекине) мы также участвовали под эмблемой национального олимпийского комитета.
В любом случае, самое главное – это дух объединения и участие в соревнованиях. Сейчас мы находимся здесь (на Кубке Содружества в белорусских Раубичах – Sports.ru).
Для спортсмена самое главное – это соревнования. Я надеюсь, что в будущем мы сможем участвовать в международных стартах вместе с нашими друзьями-белорусами», – сказала Казакевич.
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