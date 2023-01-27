Ирина Казакевич: «Надеюсь, в скором времени нас с белорусами допустят до соревнований. Неважно, в каком статусе»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассчитывает на возвращение сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске спортсменов из обеих стран в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.

«Я читала полное обращение МОК и надеюсь, что в скором времени нас вместе с белорусскими друзьями допустят до соревнований.

Неважно, в каком статусе, потому что на прошедших Олимпийских играх (в Пекине) мы также участвовали под эмблемой национального олимпийского комитета.

В любом случае, самое главное – это дух объединения и участие в соревнованиях. Сейчас мы находимся здесь (на Кубке Содружества в белорусских Раубичах – Sports.ru).

Для спортсмена самое главное – это соревнования. Я надеюсь, что в будущем мы сможем участвовать в международных стартах вместе с нашими друзьями-белорусами», – сказала Казакевич.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие