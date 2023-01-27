Ирина Казакевич: «Надеюсь, в скором времени нас с белорусами допустят до соревнований. Неважно, в каком статусе»

Теги сборная России жен МОК Олимпийская сборная России ОКР Олимпиада-2022 Ирина Казакевич Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассчитывает на возвращение сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске спортсменов из обеих стран в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих условий.

«Я читала полное обращение МОК и надеюсь, что в скором времени нас вместе с белорусскими друзьями допустят до соревнований.

Неважно, в каком статусе, потому что на прошедших Олимпийских играх (в Пекине) мы также участвовали под эмблемой национального олимпийского комитета.

В любом случае, самое главное – это дух объединения и участие в соревнованиях. Сейчас мы находимся здесь (на Кубке Содружества в белорусских Раубичах – Sports.ru).

Для спортсмена самое главное – это соревнования. Я надеюсь, что в будущем мы сможем участвовать в международных стартах вместе с нашими друзьями-белорусами», – сказала Казакевич.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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56 комментариев

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irina1980
С ума сошла? Если предложат отречься от страны и она это примет? Да пожалуйста, потеря такого снайпера для российского биатлона сильно не повлияет.
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RoyalSpirit:
Казакевич-то это зачем, с её стрельбой, на международных соревнованиях ей не светят места выше 30-го
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starichok77
Ответ Игорь Ерин
Допустим , наше " руководство" согласится и поедут какие-то спортсмены . На следующий день западные СМИ напишут : " Ни один спортсмен из всей русской олимпийской сборной не поддерживает Путина ! Ни один !" И будут правы . Ведь в сборной будут только те , кто не сможет сказать , что он поддерживает свою страну в ее действиях...
страна и правительство не есть одно и тоже, власть приходит и уходит, а Россия была, есть и будет!
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Павел Мельников
Ответ Влади Ки
какая разница, там на соревнованиях подсунут бумажку, осуждения
"Какая разница". Сначала "спорт вне политики", а потом отсутствие поддержки приравнивают к осуждению, да они все равно плохие, да они бумажки подсунут... Все, что угодно, да даже если торжественно вернут национальную атрибутику, а Бах встанет на колено, поцеловав букву z - найдутся те, кому и этого будет мало ггг
+4
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Grigoriy_Kulikov
Ответ Павел Светлов
путин и вся его администрация (ОПГ АП)
Сам то из каких будешь?
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Биатлонная зима
Ответ vanek123
а тебе время отбить
Забить наверно
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Влади Ки
Ответ Павел Мельников
Нет там такого пункта. Там есть "не выступать с поддержкой".
какая разница, там на соревнованиях подсунут бумажку, осуждения
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Любовь Гончарова
Ответ sav187
Тех, что являются опорой власти, я и не жалею. Я жалею тех, кто является заложником. Спортсмены, видите ли, бывают разные, как и люди всех других профессий.
Спортсмены бывают разными , пока не пролезут во власть . Хороший парень и спортсмен Шипулин стал депутатом и тогда они становятся одинаковыми .
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Павел Мельников
Ответ Влади Ки
Казакевич всегда была не далекого ума...потому может так и валит стойку психология чисто...Там есть спец пункт осудить СВО, и она готова пойти на это, так пусть сразу меняет гражданство и не мотает нервы со своим Шашиловым
Нет там такого пункта. Там есть "не выступать с поддержкой".
+4
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+3
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тоторо
Ответ Kneissl
В случае, когда условия мок являются неприемлимыми для государства, поездка спортсменов возможна для участия в личном зачете, за свой счёт или средства спонсоров.
так я говорю надо краудфандинги делать тем кто хочет поехать
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MuadDib
Ответ тоторо
прапорщики они там все
не все, Бабиков и Цветков лейтенанты ВС. Шипулин ст. лейтенант ФСБ)
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Влади Ки
Казакевич всегда была не далекого ума...потому может так и валит стойку психология чисто...Там есть спец пункт осудить СВО, и она готова пойти на это, так пусть сразу меняет гражданство и не мотает нервы со своим Шашиловым
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-3
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vanek123
Ответ Павел Светлов
Возвращается юмор времен СССР: "хоть тушкой, хоть чучелом"
я здесь стоял..
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vanek123
Ответ Биатлонная зима
За это время надо Казакевич наладить стрельбу
а тебе время отбить
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tanusha
Ответ Павел Мельников
Нет такого условия. Во многих странах биатлонисты с погонами.
В других странах спортсмены с погонами - это какие надо спортсмены, а вот российские - это другое дело, к сожалению. Для отстранения причин не надо, это показал допуск к ОИ-2018
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sav187
Ответ Любовь Гончарова
Какие же они заложники , они как раз и являются опорой этой власти . Так что жалеть надо народ , которому эти спортсмены понапринимали законов , а сами свинтили в Монако и другие недружественные страны .
Тех, что являются опорой власти, я и не жалею. Я жалею тех, кто является заложником. Спортсмены, видите ли, бывают разные, как и люди всех других профессий.
+3
0
+3
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Kneissl
В случае, когда условия мок являются неприемлимыми для государства, поездка спортсменов возможна для участия в личном зачете, за свой счёт или средства спонсоров.
+3
0
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vanek123
он сучек этот круглов ему платят а шашилов молодец
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vanek123
иринка ты лучшая на круглова не смотри он порченыцй
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Любовь Гончарова
Вот это и есть 99% поддержка .
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Игорь Ерин
Допустим , наше " руководство" согласится и поедут какие-то спортсмены . На следующий день западные СМИ напишут : " Ни один спортсмен из всей русской олимпийской сборной не поддерживает Путина ! Ни один !" И будут правы . Ведь в сборной будут только те , кто не сможет сказать , что он поддерживает свою страну в ее действиях...
+1
0
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El Fenomeno 9️⃣
Терюшков уже строчит донос на эту предательницу
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volga_olga
Какие они все же наивные и недалёкие.
+4
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Atsuktuvas
Ответ Павел Светлов
Возвращается юмор времен СССР: "хоть тушкой, хоть чучелом"
"За что боролись - на то и напоролись"
+2
-3
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Любовь Гончарова
Ответ sav187
Очень хочется на это надеяться. Очень жаль спортсменов, которые стали заложниками идиотской политики кремлёвских маразматиков.
Какие же они заложники , они как раз и являются опорой этой власти . Так что жалеть надо народ , которому эти спортсмены понапринимали законов , а сами свинтили в Монако и другие недружественные страны .
+3
-2
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