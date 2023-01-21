Анастасия Шевченко о травме ноги: «Мне сустав собрали, как могли. Сейчас он держится с помощью штыря»

Теги сборная России жен травмы Анастасия Шевченко Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко высказалась о травме ноги, из-за которой досрочно завершила предыдущий сезон.

«Бегаю со штырем в ноге? Действительно, это так, мне сустав собрали, как могли. Сейчас он держится с помощью штыря, но каждый раз, выходя на гонку, я чувствую себя сильнее. Обезболивающие? Да!

Когда будут вынимать штырь? Мы договорились, что отбегаю сезон», – сказала Шевченко.

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4 комментария

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Альпака
То есть бегает девочка на износ на обезболивающих? Ну, Шашилов… Молодец Миронова, она поумнее оказалась, угла от Шашилова и здоровьем занимается.
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АлексВ
Ох уж эта Настя... Ничего не меняется...
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galaxy***
И стоило бегать с травмой в прошлом году? И Шашилов тогда руки умыл.
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тоторо
гондерия, запиши это в отмазки, почему так медлено бегает, когда шашилова защищать будешь
+2
0
+2
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