Анастасия Шевченко о травме ноги: «Мне сустав собрали, как могли. Сейчас он держится с помощью штыря»
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко высказалась о травме ноги, из-за которой досрочно завершила предыдущий сезон.
«Бегаю со штырем в ноге? Действительно, это так, мне сустав собрали, как могли. Сейчас он держится с помощью штыря, но каждый раз, выходя на гонку, я чувствую себя сильнее. Обезболивающие? Да!
Когда будут вынимать штырь? Мы договорились, что отбегаю сезон», – сказала Шевченко.
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