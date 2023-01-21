Анастасия Шевченко о травме ноги: «Мне сустав собрали, как могли. Сейчас он держится с помощью штыря»

Российская биатлонистка высказалась о травме ноги, из-за которой досрочно завершила предыдущий сезон.

«Бегаю со штырем в ноге? Действительно, это так, мне сустав собрали, как могли. Сейчас он держится с помощью штыря, но каждый раз, выходя на гонку, я чувствую себя сильнее. Обезболивающие? Да!

Когда будут вынимать штырь? Мы договорились, что отбегаю сезон», – сказала Шевченко.