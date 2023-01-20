PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Куклина стартует 1-й, Наталия Шевченко – 2-й, Алимбекова-Смольская – 4-й, Казакевич – 6-й, Носкова – 7-й
21 января на четвертом этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет женская гонка преследования.
PARI Кубок Содружества
4-й этап
Раубичи, Беларусь
Женщины
Гонка преследования
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.
Старт-лист
1. Лариса Куклина (Россия)
2. Наталия Шевченко (Россия) – 0,09
3. Анастасия Шевченко (Россия) – 0,24
4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 0,24
5. Тамара Дербушева (Россия) – 0,41
6. Ирина Казакевич (Россия) – 0,44
7. Екатерина Носкова (Россия) – 0,46
8. Елизавета Каплина (Россия) – 0,47
9. Виктория Сливко (Россия) – 0,56
10. Анастасия Егорова (Россия) – 1,02
12. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) – 1,08...
14. Наталья Гербулова (Россия) – 1,25...
17. Ксения Довгая (Россия) – 1,53...
19. Анастасия Гореева (Россия) – 2,02...
27. Елена Кручинкина (Беларусь) – 2,21
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