PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Куклина стартует 1-й, Наталия Шевченко – 2-й, Алимбекова-Смольская – 4-й, Казакевич – 6-й, Носкова – 7-й

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина Динара Алимбекова-Смольская Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Елена Кручинкина Анастасия Егорова Ирина Кручинкина-Шаклеина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Кубок Содружества Биатлон

21 января на четвертом этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет женская гонка преследования. 

PARI Кубок Содружества

4-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Гонка преследования

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.

Старт-лист

1. Лариса Куклина (Россия)

2. Наталия Шевченко (Россия) – 0,09

3. Анастасия Шевченко (Россия) – 0,24

4. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 0,24

5. Тамара Дербушева (Россия) – 0,41

6. Ирина Казакевич (Россия) – 0,44

7. Екатерина Носкова (Россия) – 0,46

8. Елизавета Каплина (Россия) – 0,47

9. Виктория Сливко (Россия) – 0,56

10. Анастасия Егорова (Россия) – 1,02

12. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) – 1,08...

14. Наталья Гербулова (Россия) – 1,25...

17. Ксения Довгая (Россия) – 1,53...

19. Анастасия Гореева (Россия) – 2,02...

27. Елена Кручинкина (Беларусь) – 2,21

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RoyalSpirit:
Думаю, если Куклина продолжит стрелять как в спринте, в гонке с четырьмя рубежами, опять будет главным претендентом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Что за хрень опять прёт? - Какая, нахрен, Алимбекова-Смольская? - Она сейчас просто Смольская.
--- Навоша уже доирался с подменой флагов на этом сайте - получил 12 лет тюрьмы...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeyPyrom
Наська, давай!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2533ПВ
Ответ тоторо
если пик акклиматизации у шашиловских пройден то думаю ира завтра выиграет, думаю тройка будет ира динара носкова.
Скорее всего Казакевич с 4 рубежами ничего не светит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
если пик акклиматизации у шашиловских пройден то думаю ира завтра выиграет, думаю тройка будет ира динара носкова.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий