PARI Кубок Содружества. Гонка преследования. Куклина стартует 1-й, Наталия Шевченко – 2-й, Алимбекова-Смольская – 4-й, Казакевич – 6-й, Носкова – 7-й

21 января на четвертом этапе PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет женская гонка преследования.

PARI Кубок Содружества

4-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Гонка преследования

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.

Старт-лист

1. (Россия)

2. Наталия Шевченко (Россия) – 0,09

3. Анастасия Шевченко (Россия) – 0,24

4. Динара Алимбекова- (Беларусь) – 0,24

5. Тамара Дербушева (Россия) – 0,41

6. (Россия) – 0,44

7. (Россия) – 0,46

8. Елизавета Каплина (Россия) – 0,47

9. (Россия) – 0,56

10. Анастасия Егорова (Россия) – 1,02

12. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) – 1,08...

14. Наталья Гербулова (Россия) – 1,25...

17. Ксения Довгая (Россия) – 1,53...

19. Анастасия Гореева (Россия) – 2,02...

27. Елена Кручинкина (Беларусь) – 2,21