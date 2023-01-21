Виктория Сливко: «После того, как мы финишировали с Настей Шевченко, я упала на колени и не могла встать. У меня просто отказали ноги»
Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах (5-е место).
«После того, как мы финишировали с Настей Шевченко, я упала на колени и не могла встать. У меня просто отказали ноги, я не могла сама подняться и вообще идти. Думаю, что просто отдала все силы на подъеме и вообще по трассе.
Мы боролись с Настей и пытались догнать Динару (Алимбекову-Смольскую). Немного не хватило нам, но, думаю, еще чуть-чуть и я бы не добежала», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
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