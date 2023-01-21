Виктория Сливко: «После того, как мы финишировали с Настей Шевченко, я упала на колени и не могла встать. У меня просто отказали ноги»

Теги сборная России жен Динара Алимбекова-Смольская Виктория Сливко Анастасия Шевченко Кубок Содружества Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах (5-е место).

«После того, как мы финишировали с Настей Шевченко, я упала на колени и не могла встать. У меня просто отказали ноги, я не могла сама подняться и вообще идти. Думаю, что просто отдала все силы на подъеме и вообще по трассе.

Мы боролись с Настей и пытались догнать Динару (Алимбекову-Смольскую). Немного не хватило нам, но, думаю, еще чуть-чуть и я бы не добежала», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

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7 комментариев

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Татьяна Моисеева
Ответ Aleks2022
Настя помоложе будет...
И всё равно не смогла отцепить Викторию!
+3
0
+3
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тоторо
Ответ Aleks2022
Настя помоложе будет...
да они одинаковые по возможностям, шевченко как и сливко никогда не была суперскоростной и брала подиумы стрельбой
0
0
0
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тоторо
вика молодец ниже 9 места в этом сезоне не опускалась, лучше только капля с 8м местом
+6
0
+6
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Aleks2022
Настя помоложе будет...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sutekh Hexen
Бойцовой породы эта девочка!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вату Ждёт Кувалда
А смысл?!)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Вика отдала все силы
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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