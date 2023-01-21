Виктория Сливко: «После того, как мы финишировали с Настей Шевченко, я упала на колени и не могла встать. У меня просто отказали ноги»

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах (5-е место).

«После того, как мы финишировали с Настей Шевченко, я упала на колени и не могла встать. У меня просто отказали ноги, я не могла сама подняться и вообще идти. Думаю, что просто отдала все силы на подъеме и вообще по трассе.

Мы боролись с Настей и пытались догнать (Алимбекову-Смольскую). Немного не хватило нам, но, думаю, еще чуть-чуть и я бы не добежала», – сказала в эфире «Матч ТВ».