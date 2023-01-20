Каплина о том, какое место заняла бы на Кубке мира: «Первое. С идеальной стрельбой, идеальным ходом»

Российские биатлонистки , и в эфире «Матч ТВ» предположили, какие места заняли бы на Кубке мира.

– Какое место заняли бы сейчас на Кубке мира?

Сливко: Думаю, минута проигрыша с чистой стрельбой – в двадцатку можно заехать.

Гореева: Смотря как бы я стрельнула.

Каплина: Первое. С идеальной стрельбой, идеальным ходом. Хочу думать, что так.

– Готовы ли выступить на Олимпиаде-2026?

Гореева: Хотелось бы. Возраст позволяет.

Сливко: Если нас допустят. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Годиков-то мне не 15. Сейчас больше ставят на молодежь. Гореева, Шевченко – те девочки, которые в будущем будут выступать.

Каплина: Да, готова. Психологически можно было бы еще подготовиться, а физически... Наверное, да.

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