Каплина о том, какое место заняла бы на Кубке мира: «Первое. С идеальной стрельбой, идеальным ходом»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Олимпиада-2026 Виктория Сливко Елизавета Каплина Анастасия Гореева Биатлон

Российские биатлонистки Виктория Сливко, Анастасия Гореева и Елизавета Каплина в эфире «Матч ТВ» предположили, какие места заняли бы на Кубке мира.

– Какое место заняли бы сейчас на Кубке мира?

Сливко: Думаю, минута проигрыша с чистой стрельбой – в двадцатку можно заехать.

Гореева: Смотря как бы я стрельнула.

Каплина: Первое. С идеальной стрельбой, идеальным ходом. Хочу думать, что так.

– Готовы ли выступить на Олимпиаде-2026?

Гореева: Хотелось бы. Возраст позволяет.

Сливко: Если нас допустят. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Годиков-то мне не 15. Сейчас больше ставят на молодежь. Гореева, Шевченко – те девочки, которые в будущем будут выступать.

Каплина: Да, готова. Психологически можно было бы еще подготовиться, а физически... Наверное, да.

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4 комментария

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Vicing Charlsson
Каплина проснулась, а тут новый год.
+3
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притвиц
Вика трезво рассуждает, она была КМ и понимает что это такое , остальные из области если бы да кабы, по факту в топ-40 может бы и вошли.
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volga_olga
Если учесть, что Каплина быстрейшая из наших и иногда все-таки стреляет нули, вариант вполне реальный.
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Enry
Каплина смело, но здраво рассуждает (не только в этом интервью).
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