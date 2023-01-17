Федерико Санфилиппо завершила карьеру в биатлоне после непопадания на этап Кубка мира в Антхольце. Она может продолжить выступления в лыжных гонках

Итальянская биатлонистка Федерико Санфилиппо завершила карьеру после того, как не попала в состав команды на этап Кубка мира в .

«В прошлую пятницу в Рупольдинге мне сообщили, что я не буду участвовать в эстафете, и вскоре после этого я получила сообщение, что меня даже не вызовут на домашние гонки в Антерсельве. Поэтому я косвенно поняла, что у меня больше не будет шанса продолжить [карьеру].

Непопадание на этап в Антерсельве стало небольшим шоком, из-за которого было очень трудно пережить последующие часы.

Нелегко чувствовать себя обделенной, но мне все равно пришлось собраться и принять самое трудное решение в моей карьере – уйти из биатлона, вида спорта, который приносил мне большое удовлетворение, который помогал мне расти, давал работу и в последние два сезона часто подвергал меня испытаниям как спортсменку и как личность.

У меня не было альтернатив, я приняла этот выбор, с которым, конечно, не могу согласиться, но который не могу изменить. Я поняла, что к настоящему времени взята линия отдавать приоритет молодым спортсменкам, фактически исключая меня, несмотря на результаты. К сожалению, я знала, что некоторые двери могут быстро закрыться, и они закрылись», – сказала 32-спортсменка.

На счету Санфилиппо один личный подиум на этапах Кубка мира – серебро в сезоне-2015/16. В текущем сезоне она одержала победу и заняла второе место на этапе Кубка IBU в Риднау. На Кубке мира ее лучшим результатом стало 27-е место в гонке преследования на этапе в Поклюке.

Кроме того, Санфилиппо заняла 27-е место в коньковом спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире. Итальянка отметила, что может продолжить выступления в лыжных гонках – возможно, она примет участие в этапе Кубка мира по лыжам, который состоится в эти выходные в Ливиньо.