Кубок мира. Гонка преследования. Шово была быстрейшей на лыжне, Херманн-Вик проиграла 4 секунды, Ройселанн – лучшая по чистому времени пасьюта
Французская биатлонистка Софи Шово была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
Кубок мира по биатлону-2022/23
4-й этап
Поклюка, Словения
Гонка преследования
Женщины
Лыжный ход
1. Софи Шово (Франция) – 25.26,1
2. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 4,0
3. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 16,7
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 19,7
5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 20,1
6. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 23,9
7-8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 29,2
7-8. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 29,2
9. Федерика Санфилиппо (Италия) – 30,3
10. Каролин Коломбо (Франция) – 30,7
11. Линн Перссон (Швеция) – 32,5
12. Маркета Давидова (Чехия) – 34,6
13. Доротея Вирер (Италия) – 39,9
14. Жюлия Симон (Франция) – 41,9...
19. Эльвира Оберг (Швеция) – 53,9
Чистое время пасьюта
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 29.32,6
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 2,3
3. Линн Перссон (Швеция) – 3,2
4. Доротея Вирер (Италия) – 7,6
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 9,0
6. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 10,4
7. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 13,0
8-9. Маркета Давидова (Чехия) – 14,7
8-9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 14,7
10. Жюлия Симон (Франция) – 24,4
11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 24,5...
Скорострельность
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.31,9 (2)
2. Жюлия Симон (Франция) – 1.33,7 (2)
3. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.35,3 (0)
4. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.35,5 (3)
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.36,2 (1)
6. Линн Перссон (Швеция) – 1.38,3 (1)...
11. Доротея Вирер (Италия) – 1.40,5 (1)...
19. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 1.45,8 (2)...
28. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.50.8 (0)...
33. Маркета Давидова (Чехия) – 1.52,2 (1)
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