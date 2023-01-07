Кубок мира. Гонка преследования. Шово была быстрейшей на лыжне, Херманн-Вик проиграла 4 секунды, Ройселанн – лучшая по чистому времени пасьюта

Французская биатлонистка Софи Шово была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

мира по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словения

Гонка преследования

Женщины

Лыжный ход

1. Софи Шово (Франция) – 25.26,1

2. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 4,0

3. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 16,7

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 19,7

5. Ингрид Ланмарк (Норвегия) – 20,1

6. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 23,9

7-8. Лиза Тереза (Австрия) – 29,2

7-8. -Ройселанн (Норвегия) – 29,2

9. Федерика Санфилиппо (Италия) – 30,3

10. Каролин Коломбо (Франция) – 30,7

11. Линн Перссон (Швеция) – 32,5

12. Маркета Давидова (Чехия) – 34,6

13. Доротея Вирер (Италия) – 39,9

14. Жюлия Симон (Франция) – 41,9...

19. Эльвира Оберг (Швеция) – 53,9

Чистое время пасьюта

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 29.32,6

2. -Буше (Франция) – 2,3

3. Линн Перссон (Швеция) – 3,2

4. Доротея Вирер (Италия) – 7,6

5. Эльвира Оберг (Швеция) – 9,0

6. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 10,4

7. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 13,0

8-9. Маркета Давидова (Чехия) – 14,7

8-9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 14,7

10. Жюлия Симон (Франция) – 24,4

11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 24,5...

Скорострельность

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.31,9 (2)

2. Жюлия Симон (Франция) – 1.33,7 (2)

3. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.35,3 (0)

4. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.35,5 (3)

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.36,2 (1)

6. Линн Перссон (Швеция) – 1.38,3 (1)...

11. Доротея Вирер (Италия) – 1.40,5 (1)...

19. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 1.45,8 (2)...

28. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.50.8 (0)...

33. Маркета Давидова (Чехия) – 1.52,2 (1)