Мартин Понсилуома: «Думаю, Йоханнес Бо обогнал бы и большинство лыжников. Было бы здорово увидеть его на этапе Кубка мира по лыжам»
Шведские биатлонисты Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон прокомментировали победу норвежца Йоханнеса Бо в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
Бо выиграл с отрывом больше минуты от ближайшего преследователя.
«Прямо сейчас он сверхчеловек. Я бы не удивился, если бы он выиграл, идя без палок», – сказал Нелин.
«Думаю, он обогнал бы и большинство лыжников. Было бы здорово увидеть его на этапе Кубка мира по лыжам», – отметил Понсилуома.
– То, что он делает, невероятно впечатляет. Остается просто снять шляпу и подумать о том, что мы будем делать, чтобы победить его, потому что это не невозможно. Я не думаю, что он выиграет четыре золота на чемпионате мира.
– Что-нибудь возьмешь ты?
– Да, я это сделаю, – добавил Самуэльссон.
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