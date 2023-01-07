Мартин Понсилуома: «Думаю, Йоханнес Бо обогнал бы и большинство лыжников. Было бы здорово увидеть его на этапе Кубка мира по лыжам»

Теги Кубок мира Кубок мира по биатлону сборная Норвегии лыжные гонки сборная Швеции Йоханнес Бо Себастьян Самуэльссон Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Поклюка Биатлон

Шведские биатлонисты Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон прокомментировали победу норвежца Йоханнеса Бо в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

Бо выиграл с отрывом больше минуты от ближайшего преследователя.

«Прямо сейчас он сверхчеловек. Я бы не удивился, если бы он выиграл, идя без палок», – сказал Нелин.

«Думаю, он обогнал бы и большинство лыжников. Было бы здорово увидеть его на этапе Кубка мира по лыжам», – отметил Понсилуома.

– То, что он делает, невероятно впечатляет. Остается просто снять шляпу и подумать о том, что мы будем делать, чтобы победить его, потому что это не невозможно. Я не думаю, что он выиграет четыре золота на чемпионате мира.

– Что-нибудь возьмешь ты?

– Да, я это сделаю, – добавил Самуэльссон.

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2 комментария

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Xell
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Он туда не пойдет, там Клэбо)) Каждый царствует в своем виде спорта.
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ekaterina_)))
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Я бы с удовольствием на Йосю Бе посмотрела в лыжах:)
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