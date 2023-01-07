Мартин Понсилуома: «Думаю, Йоханнес Бо обогнал бы и большинство лыжников. Было бы здорово увидеть его на этапе Кубка мира по лыжам»

Шведские биатлонисты , и прокомментировали победу норвежца в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

Бо выиграл с отрывом больше минуты от ближайшего преследователя.

«Прямо сейчас он сверхчеловек. Я бы не удивился, если бы он выиграл, идя без палок», – сказал Нелин.

«Думаю, он обогнал бы и большинство лыжников. Было бы здорово увидеть его на этапе Кубка мира по лыжам», – отметил Понсилуома.

– То, что он делает, невероятно впечатляет. Остается просто снять шляпу и подумать о том, что мы будем делать, чтобы победить его, потому что это не невозможно. Я не думаю, что он выиграет четыре золота на чемпионате мира.

– Что-нибудь возьмешь ты?

– Да, я это сделаю, – добавил Самуэльссон.