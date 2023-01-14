Виталий Норицын: «Все вопросы подготовки мы с Истоминым обсуждаем совместно. И при необходимости способны заменить друг друга в любом аспекте»

Тренер женской сборной России по биатлону рассказал о разделении функций с Истоминым.

– Существует ли в вашей бригаде с Истоминым разделение функций?

– Я не раз повторял, что мы – тренеры по биатлону, а не тренеры по бегу или стрельбе. В европейских сборных разделения, как правило, тоже нет: зачастую старший тренер стоит во время соревнований на рубеже, притом что план функциональной подготовки спортсменов составляет тоже он. И как тут делить, стрелковый ты тренер или функциональный?

Все вопросы подготовки мы с Истоминым так или иначе обсуждаем совместно, просто когда идут комплексные тренировки, я чаще нахожусь на рубеже, а Артем – на трассе. Если тренировка имеет стрелковую направленность, мы оба стоим на рубеже. И при необходимости способны заменить друг друга в любом аспекте.

– Разделение на старшего и младшего в вашей связке существует?

– Прежде всего мы друзья. Организационного опыта у меня, безусловно, больше, пусть и ненамного, поэтому по каким-то вопросам Артем иногда приходит ко мне советоваться. Финальный «продукт» наших обсуждений запускает в работу он как старший тренер, – сказал Норицын.