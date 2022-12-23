Артем Истомин: «Серохвостов переболел в Уфе и все равно пробежал спринт там. Я был против, но последнее слово остается за ним»

Тренер сборной России Артем Истомин рассказал о состоянии Даниила Серохвостова и Анастасии Гореевой.

«Даниил переболел в Уфе, но все равно пробежал спринт там. Он ему дался очень нелегко, все мы видели последствия на финише. Ему было очень тяжело.

Сейчас его состояние совсем не такое, как мы хотели. Но выбора нет, нам надо стартовать в Рязани.

Я был против того, чтобы он бежал ту гонку в Уфе, но спортсмены – взрослые люди, они сами должны понимать, что в первую очередь они ответственны за свой результат. Это мой подход, что спортсмены – самый главный тренер для себя. Мы лишь можем ему что-то рекомендовать, но последнее слово остается за ним.

Все видели, как финишировал, это был совсем не его финиш. Поэтому ни один специалист не скажет, что это нормально – стартовать через день после болезни.

У Насти Гореевой тоже были проблемы со здоровьем, это все идет уже давненько, есть проблемы с дыханием, но мы их решим. У остальных все в порядке, надеюсь, и дальше все так и продолжится.

Что касается формата соревнования в Рязани, то это будет гонка уверенных и самоуверенных спортсменов, которые способны и готовы рисковать на рубеже.

В целом я доволен результатами в своей группе, хотя все равно все не может всегда идти по плану. Болезни наложили отпечаток. Нам приходится корректировать план, в том числе и на новогодний период.

С другой стороны, мы должны пройти это испытание. Погода в Рязани будет интересная, мы обычно такую погоду не любим на Кубке мира, похоже на то, что обычно бывает в », – сказал Истомин.