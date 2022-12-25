Елизавета Каплина: «Истомин к каждому имеет свой подход и видит, как надо работать, что нам сделать. Никто так со мной не работал»

Теги сборная России жен Виталий Норицын Елизавета Каплина Артем Истомин Биатлон

Российская биатлонистка Елизавета Каплина поделилась впечатлениями от работы с тренером Артемом Истоминым.

– Когда перешли в группу Истомина, ваше отношение к тренировкам изменилось?

– Да, кардинально изменилось. Недавно я думала, заканчивать мне или нет, и все шло по наклонной. А сейчас я попала в эту группу, и происходит взрыв моих внутренних качеств. Он все это вытягивает, к каждому имеет свой подход и видит, как надо работать, что нам сделать, какие упражнения, как на нас надавить, чтобы мы это сделали. Никто так со мной не работал, как он.

Они с Виталием Викторовичем Норицыным в тандеме работают. Один такой, мол, надо делать, делать, делать, а Виталий Викторович разряжает обстановку, где-нибудь подшутит. Да, мое отношение поменялось, и хочется работать.

– Артем Истомин рассказывал, что для него «слезы девушек стали неожиданными». А вы когда-нибудь плакали на тренировках? Или из-за тренировочного процесса?

– Да, летом было пару раз, не выдерживала. Нагрузку, может, мы и перевариваем, но из-за того, что эта нагрузка идет постоянно, эмоционально тяжело. Мы постоянно на тренировках, и от нас достаточно много требуют, перегружаешься эмоционально, и это надо куда-то выплескивать. И да, бывают такие моменты, когда уже наступает пик.

– А в эти моменты тренеры дают какие-то советы, как с этим справляться?

– Виталий Викторович – да, может подсказать. Он все-таки с женщинами много работал. Артем Евгеньевич пока не так сильно, но, мне кажется, он еще научится, – сказала Каплина.

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1 комментарий

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Daniyar8
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Истомин молодец, если заставляет работать. А с Норицыным понятно, из-за его разряжений обстановки спортсменок хватает только до НГ
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