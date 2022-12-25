Елизавета Каплина: «Истомин к каждому имеет свой подход и видит, как надо работать, что нам сделать. Никто так со мной не работал»

Российская биатлонистка поделилась впечатлениями от работы с тренером .

– Когда перешли в группу Истомина, ваше отношение к тренировкам изменилось?

– Да, кардинально изменилось. Недавно я думала, заканчивать мне или нет, и все шло по наклонной. А сейчас я попала в эту группу, и происходит взрыв моих внутренних качеств. Он все это вытягивает, к каждому имеет свой подход и видит, как надо работать, что нам сделать, какие упражнения, как на нас надавить, чтобы мы это сделали. Никто так со мной не работал, как он.

Они с Виталием Викторовичем Норицыным в тандеме работают. Один такой, мол, надо делать, делать, делать, а Виталий Викторович разряжает обстановку, где-нибудь подшутит. Да, мое отношение поменялось, и хочется работать.

– Артем Истомин рассказывал, что для него «слезы девушек стали неожиданными». А вы когда-нибудь плакали на тренировках? Или из-за тренировочного процесса?

– Да, летом было пару раз, не выдерживала. Нагрузку, может, мы и перевариваем, но из-за того, что эта нагрузка идет постоянно, эмоционально тяжело. Мы постоянно на тренировках, и от нас достаточно много требуют, перегружаешься эмоционально, и это надо куда-то выплескивать. И да, бывают такие моменты, когда уже наступает пик.

– А в эти моменты тренеры дают какие-то советы, как с этим справляться?

– Виталий Викторович – да, может подсказать. Он все-таки с женщинами много работал. Артем Евгеньевич пока не так сильно, но, мне кажется, он еще научится, – сказала Каплина.