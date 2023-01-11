Тихонов о том, можно ли назвать Овечкина спортсменом года: «Он уже американец, не думаю, что вернется в Россию. Он – великий, но не наш»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что хоккеиста Александра Овечкина нельзя назвать спортсменом года в России.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года.
Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).
«Он в Америке, он уже американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернется в Россию. Его, безусловно, даже учитывать нельзя было бы этом голосовании.
Он – там клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих. Он – великий, но не наш», – сказал Тихонов.
Да и к СВО там сейчас скорее настроение уже «хватит тратить наши деньги непонятно куда», это не прибалты, где постоянно нужно «доказывать позицию»
так что Овечкин похоже все-таки не американец
Вот у меня 34 сотрудника в подчинении и я ни у кого не спрашиваю, за кого он. Это элементарное воспитание
все эти русафобы только в путинских газетах и трусах Захаровой.