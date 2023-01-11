Тихонов о том, можно ли назвать Овечкина спортсменом года: «Он уже американец, не думаю, что вернется в Россию. Он – великий, но не наш»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Александр Тихонов НХЛ Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что хоккеиста Александра Овечкина нельзя назвать спортсменом года в России.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года.

Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).

«Он в Америке, он уже американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернется в Россию. Его, безусловно, даже учитывать нельзя было бы этом голосовании.

Он – там клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих. Он – великий, но не наш», – сказал Тихонов.

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31 комментарий

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papadok
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Ответ O8ECHKIN
Чем старше, тем больше маразма При всем уважении к легенде.. Но такие вещи нужно обдумать, прежде чем говорить
Пиз дюльва до клавиатуры дорвалась :)
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Арсен Карапетян
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Овечкин от мозга до костей наш
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papadok
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Ответ DevilsFan
Ещё как вернётся. Ему уже место тёпленькое приготовлено. Так же, как и Фетисов, Буре, Фёдоров. Уже не надо будет юлить на пресс конференциях, выкручиваться. Сможет говорить то, что думает: "поддерживаю, мол, СВО; люблю президента, млею, играя с ним в ночной лиге."
Конечно вернется, когда это станет выгодно.
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papadok
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Ответ Ocelot
американец который состоит в PutinTeam и поддерживает лидера страны которую сами США считают страной террористом... я понимаю в США свобода мнений и все такое но не настолько же :D так что Овечкин похоже все-таки не американец
Сам- то понял, что сказал? :)
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Чеб711
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Надо отдать должное Александру, он был одним из первых, если не первый из россиян в НХЛ, кто высказался против войны. Конечно не без ’помощи ’ журналистов. Но вот бункерного он отказался критиковать , сказав что ’он мой президент...’ , тем самым расставил все точки над и - считает он себя американцем или россияном
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FilinMD
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Ответ Light Yagami
Да при чём тут русофобия, пусть конкретно с него, путиниста ярого, спрашивают. Пусть либо валит обратно в рашку к себе, либо публично выскажет свою позицию по Путину и войне. Я знаю, что в США нет русофобии, но есть гражданское общество в отличие от некоторых.
А с чего он кому-то должен что-то высказывать? Это кому-то другому нужно, чтобы он высказался. Не ему, у него все нормально и так

Да и к СВО там сейчас скорее настроение уже «хватит тратить наши деньги непонятно куда», это не прибалты, где постоянно нужно «доказывать позицию»
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FilinMD
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Ответ Anita_Goferdump
во наивные патриоты, у них дипутаты летают в сша рожать что бы у детей было будущее, а тут зубы скалят на человека который 20 лет тут живет и работает.
Думающие люди летают рожать в другие страны, где условия лучше :)
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alklimov2018
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Ответ OnlyDendy
Как бы я не относился к Овечкину за путинизм, но он россиянин
У него двойное гражданство. Одно он получил при рождении, второе - по убеждениям.
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FaithDevotion
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Ответ Великий Алонсо
И в чём дед не прав? Все по факту.
На хоккей тебе лучше не прорываться, и так на всяких ветках много
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Ocelot
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американец который состоит в PutinTeam и поддерживает лидера страны которую сами США считают страной террористом... я понимаю в США свобода мнений и все такое но не настолько же :D
так что Овечкин похоже все-таки не американец
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DevilsFan
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Ещё как вернётся. Ему уже место тёпленькое приготовлено. Так же, как и Фетисов, Буре, Фёдоров. Уже не надо будет юлить на пресс конференциях, выкручиваться. Сможет говорить то, что думает: "поддерживаю, мол, СВО; люблю президента, млею, играя с ним в ночной лиге."
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genowayy
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Ответ Великий Алонсо
И в чём дед не прав? Все по факту.
Да вы посмотрите, что Овечкин делает летом, и вопросы о его национальности отпадут сами собой. Он лучший и играет среди лучших. Так вышло, что это в Америке, но это не вина Овечкина.
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antistar-Z
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У него уже креслиццо в ГД греется. Он прекрасно понимает, что о нём в США забудут на второй день, после завершения карьеры, пусть он хоть 1000 шайб закинет.
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HockeyMan
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Ответ Light Yagami
Да при чём тут русофобия, пусть конкретно с него, путиниста ярого, спрашивают. Пусть либо валит обратно в рашку к себе, либо публично выскажет свою позицию по Путину и войне. Я знаю, что в США нет русофобии, но есть гражданское общество в отличие от некоторых.
Этим и отличается США от нас, что они не заставляют никого высказываться о чем либо. Каждый делает свою работу. Что у кого в голове, это только из личное дело. Да и как его любовь или нелюбовь к Путину. Мешает его работе?
Вот у меня 34 сотрудника в подчинении и я ни у кого не спрашиваю, за кого он. Это элементарное воспитание
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Melnikov1968
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Теперь прежде чем делать опрос, руководителям ВЦИОМ необходимо созвониться с Тихоновым и получить от него разрешение:включать того или иного спортсмена в опросник. Крышак течёт по полной у Тихонова.
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Light Yagami
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Ответ Anita_Goferdump
потому что он неуловимый Джо который на**** никому не нужен. Играет и пусть играет. все эти русафобы только в путинских газетах и трусах Захаровой.
Да при чём тут русофобия, пусть конкретно с него, путиниста ярого, спрашивают. Пусть либо валит обратно в рашку к себе, либо публично выскажет свою позицию по Путину и войне. Я знаю, что в США нет русофобии, но есть гражданское общество в отличие от некоторых.
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bizonn007
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Понимаю мнение заслуженного ветерана, но не принимаю. Люди другой формации.
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Anita_Goferdump
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во наивные патриоты, у них дипутаты летают в сша рожать что бы у детей было будущее, а тут зубы скалят на человека который 20 лет тут живет и работает.
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Anita_Goferdump
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Ответ Light Yagami
А почему Овечкина не кэнсэлят в Штатах? Я не помню чё-то, чтобы он против войны или Путина высказывался. Неужели у НХЛ всё так плохо, что даже путинтимовцем не брезгуют в такое время ради мнимых рейтингов?!
потому что он неуловимый Джо который на**** никому не нужен. Играет и пусть играет.
все эти русафобы только в путинских газетах и трусах Захаровой.
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Конь Пальто
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Ответ Petran_grek
Пошло диление на наш не наш,вообще-то кровь водой не станет,был россиянином и останется россиянином,я так думаю!
Путинтимовцы точно не наши
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Конь Пальто
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Ответ OnlyDendy
Как бы я не относился к Овечкину за путинизм, но он россиянин
Нет, он путинтимовец
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OnlyDendy
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Как бы я не относился к Овечкину за путинизм, но он россиянин
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Goodguy
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Согласитесь, Иваныч, что символично, что путентим создал американец в Америке. А впрочем все те спортсмены, которых вы называете "великими" американцы. овечкин, шарапова, Уайлд.
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Light Yagami
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А почему Овечкина не кэнсэлят в Штатах? Я не помню чё-то, чтобы он против войны или Путина высказывался. Неужели у НХЛ всё так плохо, что даже путинтимовцем не брезгуют в такое время ради мнимых рейтингов?!
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Великий Алонсо
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И в чём дед не прав? Все по факту.
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