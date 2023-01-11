Кожевников об опросе ВЦИОМ: «Если бы Овечкин в России играл, был бы на первом месте»

Теги болельщики рейтинги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Александр Большунов Камила Валиева Хоккей

Александр Кожевников высказался об опросе ВЦИОМ касательно спортсмена года.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).

«Тут все закономерно. Понятно, почему Саша третий – рекорды там [в НХЛ] устанавливает. Здесь в Россия самая главная – Валиева. Вся страна собралась, когда против детей шло такое давление и подлость. Народ понимает это прекрасно.

Что касается Большунова, то Олимпиада показала, какой он величайший лыжник. Здесь все хорошо.

Если бы Овечкин в России играл, то был бы на первом месте», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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3 комментария

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Алексей Тарлыков
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Ага, это как признать Пупкина из Шинника лучшим футболистом страны при феерящем Аршавине в лондонском Арсенале. Был бы Овечкин тем самым Овечкиным играя всю карьеру в КХЛ? Многие рядовые жители на улице узнают Шипачева ?
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Алексей Тарлыков
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Да, интересно в этом опросе на каком месте хоккеист из КХЛ?
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Фёдор Кузнецов
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Честно, вот опросам ВЦИОМ или других изданий мировых которые пишут "такой-то процент граждан поддерживает это", " Такой-то не поддерживает то"никогда не доверял, ник меня ни у каких либо моих знакомых никогда не спрашивали, но всегда пишут как будто всю страну спросили
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