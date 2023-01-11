Кожевников об опросе ВЦИОМ: «Если бы Овечкин в России играл, был бы на первом месте»
Александр Кожевников высказался об опросе ВЦИОМ касательно спортсмена года.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).
«Тут все закономерно. Понятно, почему Саша третий – рекорды там [в НХЛ] устанавливает. Здесь в Россия самая главная – Валиева. Вся страна собралась, когда против детей шло такое давление и подлость. Народ понимает это прекрасно.
Что касается Большунова, то Олимпиада показала, какой он величайший лыжник. Здесь все хорошо.
Если бы Овечкин в России играл, то был бы на первом месте», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
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