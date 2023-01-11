Губерниев о словах Репилова: «Если Овечкин обойдет Гретцки, это будет планетарное достижение. Но при чем здесь звание Героя России?»

Дмитрий Губерниев высказался о том, нужно ли награждать Александра Овечкина за заслуги в НХЛ.

Ранее трехкратный чемпион мира и член сборной России по санному спорту Роман Репилов заявил, что Овечкин заслужит звание Героя России, если обойдет Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

– Овечкину можно дать звание Героя НХЛ. При чем здесь звание Героя России? Давайте не путать понятия, назовем вещи своими именами.

Если Овечкин обойдет Гретцки, это будет достижение планетарное. Ему можно дать Героя НХЛ, Героя хоккея, Героя США, Героя Канады, Героя Гретцки и Горди Хоу. При чем здесь Россия и почетнейшее звание Героя? Давайте не будем обесценивать его.

– Но многие говорят, что Овечкин представляет Россию в НХЛ.

– Он представляет Россию и делает это блестяще. Но при чем здесь звание Героя России? Давайте не будем путать великие награды и великие достижения в спорте – это немного разное.

Александр, без всякого сомнения, великий, он играет в заокеанской лиге и награды должны быть соответствующие, – сказал комментатор.