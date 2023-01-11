Васильев о лазерных винтовках: «Для зрителя выстрел – часть шоу, настоящий жесткий биатлон. Экология, конечно, здорово, но давайте пересядем на телеги, будем запрягать лошадей»

Теги Дмитрий Васильев Грета Тунберг Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о возможном появлении лазерных винтовок в биатлоне.

Ранее Европейское химическое агентство (ECHA) выступило с инициативой снизить влияние свинца, используемого в пулях, на экологию.

«Про свинец это уже старые басни норвежцев... Классический нормальный биатлон с боевой винтовкой никуда не деть. Он останется с нами. Для зрителя выстрел – это часть шоу, настоящий жесткий биатлон.

А лазерное оружие теряет всю изюминку биатлона. Выстрел, грохот, пуля, которая летит в цель. А что лазер? Летит луч без препятствий и понижает степень ошибки спортсмена. С боевым патроном надо учитывать ветер, особенности ствола, патрона. Очень много нюансов. С лазером такого не будет, степень ошибки уже совсем другая.

Второй момент: у лазерного оружия есть для биатлона серьезный недостаток. Если пойдет снег, то лазерный луч будет давать значительные погрешности, очень серьезные. И провести соревнования будет невозможно. Поэтому я не верю, что лазер приживется.

Биатлон сразу потеряет очень много. Экология, конечно, здорово, но давайте откажемся от стиральных порошков, мыла, зубных паст. И постепенно пересядем на телеги, запрягать будем лошадей. Те же электромобили – доказано, что утилизация батарей гораздо более вредное мероприятие, нежели использование двигателя внутреннего сгорания.

Так что это не более чем популизм и бизнес. Кто-то на этом зарабатывает. Хорошо идти по зеленой повестке, популярной в Европе, но никто не думает о деталях и последствиях. Та же Грета Тунберг, постоянно говорит о защите Земли, но ездит на поездах, машинах, на самолетах летает. Зачем говорить одно, а делать другое? Сплошное лицемерие», – сказал Васильев.

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3 комментария

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oleg9999
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На телегу Пулемет Максим, и 1 гранату на последок.
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Bartez1986
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Васильев рассуждает о лицемерии. Теперь я видел все
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Alex1104
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Прав на 100%.
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