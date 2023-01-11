Васильев о назначении Ростовцева: «Главный тренер вообще непонятно для чего нужен. Не вижу смысла от этой должности»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о назначении Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России.

– Удивило ли вас назначение Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России?

– Нынешнее руководство СБР меня вообще уже ничему не удивляет. Тем более, что критерии, которые существуют, четко прописаны в законе Министерством спорта, но, как мне представляется, они просто игнорируются.

Во-первых, стоит понимать, что Павла Ростовцева еще никто не назначил. Это объявил только Виктор Майгуров. Министерство спорта его еще не назначало, потому что он не соответствует определенным критериям.

Я не знаю, как там дальше будет. Если Министерство спорта будет игнорировать свои же нормативы, то это серьезное дело. Надеюсь, что Минспорт будет действовать в рамках установленного законодательства.

– Зачем нужен главный тренер сборной России, если нашим биатлонистам не дают выступать на международных соревнованиях?

– Совершенно справедливый вопрос. Сейчас нет никаких международных соревнований. Главный тренер вообще непонятно для чего нужен. Никто не понимает, для чего он нужен. Есть, кончено, централизованная подготовка, но я уже неоднократно говорил, в моем представлении должность главного тренера избыточная.

Нужен менеджер. Ведь что такое главный тренер? По идее, он должен писать методические рекомендации для команды и отслеживать их выполнение. Но насколько я знаю, уже 9 лет далек от тренерской деятельности. За 9 лет много воды утекло. Зачем сейчас какая-то единая система подготовки? Непонятно вообще.

Спортсмены отдельно со своими личными тренерами. Тем более есть сейчас такая возможность, они все в России находятся. Лучше, чтобы они со своими личными тренерами готовились. Это более целесообразно. Поэтому я вообще не вижу никакого смысла от этой должности. Абсолютно никакого.

– Комментатор Дмитрий Губерниев намекает на блат со стороны президента СБР Виктора Майгурова, который пристроил своего друга. Что вы думаете по этому поводу?

– Я не знаю, конечно. Может быть, оно и так. Меня это в меньшей степени волнует.

Меня больше волнует профессиональная составляющая. Прежде всего, чтобы специалисты соответствовали требованиям, которые сейчас перед ними ставят. А не то, что там какие-то личные, приятельские взаимоотношения и так далее. Конечно, в первую очередь, нужно смотреть на профессиональные качества и на опыт, – сказал Васильев.