Дмитрий Васильев: «Норвежцы употребляют гормоны в неограниченных количествах под предлогом болезней. Поэтому теперь будут такие пьедесталы»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, что третью гонку подряд весь подиум на этапе Кубка мира по биатлону занимают норвежские спортсмены.

«Скоро биатлон станет как лыжные гонки. Пока WADA не изменит политику так называемых «терапевтических исключений», спорт будет делиться на виды спорта по странам. Лыжи и биатлон – Норвегия. Легкая атлетика – Америка.

Они сами разрушают олимпийское движение тем решением, что ввели пресловутые исключения. Я придумал им термин «стероидные норвежцы». А какие они? По-другому их не назвать.

Употребляют гормоны в неограниченных количествах под предлогом болезней. Как могут «больные» люди обыгрывать здоровых? Сам факт абсурдный.

Поэтому будут теперь такие пьедесталы. Очень хорошо, что мы не участвуем в этом. Что они натворили? Позорище!» – сказал Васильев.

Норвежские биатлонисты занимают весь подиум на Кубке мира третью гонку подряд