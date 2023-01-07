Дмитрий Васильев: «Норвежцы употребляют гормоны в неограниченных количествах под предлогом болезней. Поэтому теперь будут такие пьедесталы»

Теги Кубок мира по биатлону WADA Дмитрий Васильев Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о том, что третью гонку подряд весь подиум на этапе Кубка мира по биатлону занимают норвежские спортсмены. 

«Скоро биатлон станет как лыжные гонки. Пока WADA не изменит политику так называемых «терапевтических исключений», спорт будет делиться на виды спорта по странам. Лыжи и биатлон – Норвегия. Легкая атлетика – Америка.

Они сами разрушают олимпийское движение тем решением, что ввели пресловутые исключения. Я придумал им термин «стероидные норвежцы». А какие они? По-другому их не назвать.

Употребляют гормоны в неограниченных количествах под предлогом болезней. Как могут «больные» люди обыгрывать здоровых? Сам факт абсурдный.

Поэтому будут теперь такие пьедесталы. Очень хорошо, что мы не участвуем в этом. Что они натворили? Позорище!» – сказал Васильев.

Норвежские биатлонисты занимают весь подиум на Кубке мира третью гонку подряд

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12 комментариев

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Atsuktuvas
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Иногда таблетки помогают, Дмитрий. Честно!
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E1viN
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"Очень хорошо, что мы не участвуем в этом." - сказал Васильев и заплакал
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Under
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Меж тем за пять минут назад до этой новости - Оберг, Вирер, Симон.
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Глеб Саратов
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А что другим сборным мешает готовиться так же эффективно?
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Антон Александров
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Васильеву тоже прописаны препараты, но он умудряется обманывать психиатров
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Вечно в бане
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Васильев употребляет алкоголь в неограниченных количествах под предлогом болезней. Поэтому теперь будут такие интервью.
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MosesPray
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О нет, почему молчит норвежский Родченков??!
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petr
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Позорище это ты -клинический и-----т.
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Анатолий К
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Да пора бы уж задуматься, почему они всё косят в лыжах и биатлоне. Скоро остальные вообще зрителями станут.Французы в этом году уже отстают, значит что- то новое нашли норги.
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Варлампий Варлампий
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опять бредни старика начали постить
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Ксения Бьорндален
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Он даже не сказочный. Он клинический
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Jon Anderson
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В пьедесталах?
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