IBU выступил с критикой способов сбора свинца на биатлонных стрельбищах. ЕС рассмотрит предложение экологов в 2023-м

В Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали инициативу Европейского химического агентства (ECHA) снизить влияние свинца, используемого в пулях, на экологию.

Стрелковые и биатлонные стрельбища производят тонны отходов свинца. Агентство хочет внедрить пулеуловители, которые собирали бы более 90% свинца. Однако спортивные организации считают, что переоборудовать стрельбища будет слишком затратно, при этом существуют более эффективные способы по сбору пуль.

«Набор (в группы по биатлону) прекратится, как и вся деятельность на больших территориях.

Рассматриваются только два способа (стальные уловители и ловушки из песка – Sports.ru), но есть множество других методов для сбора свинца в рамках того, что ECHA называет «наилучшими доступными способами». Мы пришли к выводу, что черновик этого проекта ошибочен и частично основывается на неправильной интерпретации (исследований)», – заявили в .

Генеральный секретарь Национальной стрелковой ассоциации Норвегии Ярле Твиннерейм заявил, что проводятся испытания стрельбы однородными шариками из меди или сплавов с медью. Однако этот переход будет слишком дорогим – такие пули производятся только для охотничьего оружия, а не для спортивного.

«В ECHA совершенно неправильно интерпретировали результаты испытаний с альтернативными способами сбора свинца. Тесты, которые мы проводили вместе с норвежскими вооруженными силами, показывают, что можно собирать до 99%.

Это (переход на медные пули) выйдет значительно дороже, а еще не подходит для сегодняшнего соревновательного оружия», – отметил Твиннерейм.

ECHA соберет ответы организаций и отправит окончательное предложение в Еврокомиссию до конца года. Ожидается, что ЕС примет решение в первой половине 2023-го.