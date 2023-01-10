Ростовцев о назначении главным тренером: «Договорились с Майгуровым «есть мамонта по частям» – закончить с оформлением и потом планировать дальнейшую работу»

Трехкратный чемпион мира рассказал о своих задачах на посту главного тренера сборной России по биатлону.

– Что входит в ваши первостепенные задачи?

– На этапе, когда уже составлены все тренировочные планы и определены цели и задачи, вмешиваться в тренировочный процесс я точно не стану.

Но в дальнейшем задачи как на конкретный тренировочный цикл, так и на сезон в целом в обязательном порядке должны совместно обсуждаться и доноситься до спортсменов. Мне в этом плане проще: я не практический тренер. Ну если не брать в расчет стрелковую часть.

В этом плане я с удовольствием готов поделиться собственным опытом, предложить, возможно, какие-то новые подходы, но руководство процессом должно оставаться прерогативой старших тренеров. Потому что они несут ответственность за результат.

В своё время еще Пихлер недоумевал по этому поводу: мол, как можно работать, когда вокруг столько контролеров и все что-то советуют и при этом никто из советчиков не готов нести ответственность за результат. Очень хочется, чтобы сейчас все выглядело немножечко по-другому.

– Но ведь сейчас одним из таких контролеров становитесь вы?

– Отчасти да, но это, как я уже сказал, не означает, что я собираюсь навязывать людям свои взгляды или заставлять их что-то делать. Например, увеличивать нагрузки. Перегнуть палку здесь тоже нельзя.

Как говорят биатлонисты, километры – не деньги, они могут быть лишними. Примеров очень много, когда большая работа по различным причинам не приносила желаемого результата. В том числе такое случалось и тогда, когда мы работали в женской сборной с Вольфгангом. <...>

– Когда вы планируете приехать в расположение команды?

– Совершенно точно буду на этапе в Минске. А возможно, сумею уже на этой неделе выбраться и в Рыбинск тоже. Пока не увижу спортсменов и не поговорю с тренерами, не могу вести предметный разговор по поводу дальнейших планов.

В этом отношении мы договорились с Майгуровым «есть мамонта по частям». То есть закончить с юридическими вопросами по моему оформлению и потом уже поэтапно планировать нашу дальнейшую работу. В любом случае никаких резких движений быть не должно, – сказал Ростовцев.

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