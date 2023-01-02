Дмитрий Васильев: «Вообще не стану смотреть чемпионат мира, даже этапы Кубка мира не смотрю. Что, мне за стероидными норвежцами следить?»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону рассказал, будет ли смотреть чемпионат мира в Оберхофе.

– Вообще не стану смотреть чемпионат мира, даже этапы Кубка мира не смотрю. Когда наши спортсмены выступали, я следил в том числе и за ними. А сейчас, что, мне за стероидными норвежцами следить? Это неинтересно вообще, профессиональная сторона здесь уходит на второй план.

Когда ты хочешь посмотреть интересное мероприятие, то ты в ожидании, а сейчас все заранее известно. Яркий пример – лыжники, к этому же движется и биатлон. А норвежцам открыли прямой путь к употреблению допинга под благим видом.

– Внутрироссийские соревнования интересно смотреть?

– Да. Они проводятся на самом высоком уровне. Давно такого не было, чтобы все ведущие спортсмены бежали и стреляли внутри страны. Думаю, годик побегают и на будущий сезон формат будет еще более интересным.

В мое время престиж выступать в домашних согреваниях был колоссальным. Выиграть всесоюзные соревнования было почетнее, чем этап Кубка мира. На нем было проще завоевать призовое место, чем на Кубке СССР, – сказал Васильев.