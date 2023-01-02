Дмитрий Васильев: «Вообще не стану смотреть чемпионат мира, даже этапы Кубка мира не смотрю. Что, мне за стероидными норвежцами следить?»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, будет ли смотреть чемпионат мира в Оберхофе.
– Вообще не стану смотреть чемпионат мира, даже этапы Кубка мира не смотрю. Когда наши спортсмены выступали, я следил в том числе и за ними. А сейчас, что, мне за стероидными норвежцами следить? Это неинтересно вообще, профессиональная сторона здесь уходит на второй план.
Когда ты хочешь посмотреть интересное мероприятие, то ты в ожидании, а сейчас все заранее известно. Яркий пример – лыжники, к этому же движется и биатлон. А норвежцам открыли прямой путь к употреблению допинга под благим видом.
– Внутрироссийские соревнования интересно смотреть?
– Да. Они проводятся на самом высоком уровне. Давно такого не было, чтобы все ведущие спортсмены бежали и стреляли внутри страны. Думаю, годик побегают и на будущий сезон формат будет еще более интересным.
В мое время престиж выступать в домашних согреваниях был колоссальным. Выиграть всесоюзные соревнования было почетнее, чем этап Кубка мира. На нем было проще завоевать призовое место, чем на Кубке СССР, – сказал Васильев.
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