«Норвежцы – легализованные допингисты. Пусть еще допинг придумают, внесут в список разрешенных и дальше соревнуются». Васильев о Кубке мира без россиян

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил, почему не будет смотреть Кубок мира.

«Мне в нынешнем варианте Кубок мира и чемпионат мира по биатлону вообще не интересны. Там есть легализованные допингисты – норвежцы.

Да там значительная часть западных спортсменов такие же. Чего там смотреть на них. Пусть между собой соревнуются, мне это вообще не интересно.

Я Кубок Мира и чемпионат мира смотрел только из-за того, что там выступали наши спортсмены. А на зарубежных чего смотреть?

Пусть еще какой-нибудь допинг придумают, внесут в список разрешенных для них и дальше соревнуются. Это полный цинизм и лицемерие со стороны так называемого продвинутого западного спортивного общества», – сказал Васильев.