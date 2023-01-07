Серохвостов о том, слышит ли крики болельщиков: «В Эстерсунде слышал, как орали матом, чтобы я выиграл всех на своем этапе»

Российский биатлонист ответил на вопросы болельщиков.

– Как долго планируешь оставаться в профессиональном спорте?

– Пока силы есть.

– А ты слышишь, когда тебе что-то кричат болельщики?

– В Эстерсунде слышал, как орали матом, чтобы я выиграл всех на своем этапе.

– Доволен своей формой в этом сезоне?

– Не особо.

– У Карима Халили есть девушка?

– У него есть я.

– Как добиться успеха в биатлоне?

– Я не знаю.

– Как бегать старты после болезни?

– Не бегать, лучше восстановиться, – написал Серохвостов.