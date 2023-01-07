Серохвостов о том, слышит ли крики болельщиков: «В Эстерсунде слышал, как орали матом, чтобы я выиграл всех на своем этапе»
Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил на вопросы болельщиков.
– Как долго планируешь оставаться в профессиональном спорте?
– Пока силы есть.
– А ты слышишь, когда тебе что-то кричат болельщики?
– В Эстерсунде слышал, как орали матом, чтобы я выиграл всех на своем этапе.
– Доволен своей формой в этом сезоне?
– Не особо.
– У Карима Халили есть девушка?
– У него есть я.
– Как добиться успеха в биатлоне?
– Я не знаю.
– Как бегать старты после болезни?
– Не бегать, лучше восстановиться, – написал Серохвостов.
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