Кубок Содружества. Томшин, Халили, Серохвостов, Бабиков, Латыпов, Логинов, Цветков, Смольский выступят в суперспринте
24 декабря на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани пройдет мужской суперспринт.
PARI Кубок Содружества
3-й этап
Рязань, Россия
Мужчины
Суперспринт
Начало квалификации – 10.40 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета». Начало финала – 14.25 («Матч ТВ»).
Старт-лист
3. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
5. Роман Елетнов (Беларусь)
14. Никита Поршнев
17. Карим Халили
21. Максим Цветков
23. Иван Колотов
26. Петр Пащенко
35. Андрей Вьюхин
42. Эдуард Латыпов
43. Антон Смольский (Беларусь)
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