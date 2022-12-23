Кубок Содружества. Томшин, Халили, Серохвостов, Бабиков, Латыпов, Логинов, Цветков, Смольский выступят в суперспринте

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24 декабря на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани пройдет мужской суперспринт. 

PARI Кубок Содружества

3-й этап

Рязань, Россия

Мужчины

Суперспринт

Начало квалификации – 10.40 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета». Начало финала – 14.25 («Матч ТВ»).

Старт-лист

1. Василий Томшин

3. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

4. Александр Поварницын 

5. Роман Елетнов (Беларусь) 

8. Антон Бабиков 

14. Никита Поршнев 

17. Карим Халили 

21. Максим Цветков 

23. Иван Колотов 

25. Даниил Серохвостов 

26. Петр Пащенко 

28. Ильназ Мухамедзянов

29. Александр Логинов 

35. Андрей Вьюхин 

42. Эдуард Латыпов 

43. Антон Смольский (Беларусь) 

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