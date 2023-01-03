«У нас каждую тренировку баттл». Халили ответил на вопросы подписчиков
Российский биатлонист Карим Халили ответил на вопросы подписчиков в сторис.
– Холодно ли лежать на коврике во время стрельбы?
– Да, но холоднее всего лежать, когда идет дождь.
– Когда ждать в Самаре?
– Когда Латыпов пригласит.
– В Сочи еще приедете на «Лауру» в этом году?
– Да, тренировочный сбор в начале февраля.
– С Серохвостовым будет баттл?
– У нас каждую тренировку баттл.
– Месси или Роналду?
– Роналду.
– Кумир в биатлоне?
– Фуркад.
– Какое у тебя любимое занятие вне спорта или хобби?
– Очень люблю вкусно поесть.
– Кем ты мечтал стать в детстве?
– Бизнесменом.
– Какие три качества ты сам больше всего ценишь в людях?
– На самом деле, этих качеств, я думаю, будет больше, чем три, но прежде всего ценю в людях отзывчивость, искренность и доброту, – ответил Халили.
Комментарии