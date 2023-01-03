«У нас каждую тренировку баттл». Халили ответил на вопросы подписчиков

Российский биатлонист Карим Халили ответил на вопросы подписчиков в сторис.

– Холодно ли лежать на коврике во время стрельбы?

– Да, но холоднее всего лежать, когда идет дождь.

– Когда ждать в Самаре?

– Когда Латыпов пригласит.

– В Сочи еще приедете на «Лауру» в этом году?

– Да, тренировочный сбор в начале февраля.

– С Серохвостовым будет баттл?

– У нас каждую тренировку баттл.

– Месси или Роналду?

– Роналду.

– Кумир в биатлоне?

– Фуркад.

– Какое у тебя любимое занятие вне спорта или хобби?

– Очень люблю вкусно поесть.

– Кем ты мечтал стать в детстве?

– Бизнесменом.

– Какие три качества ты сам больше всего ценишь в людях?

– На самом деле, этих качеств, я думаю, будет больше, чем три, но прежде всего ценю в людях отзывчивость, искренность и доброту, – ответил Халили.