Владимир Драчев: «Логинов ушел в какие‑то дебаты внутри себя и в целом растратил потенциал. У него явно спад и затухание результатов»

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением о выступлениях спортсменов в 2022 году.

«Мне понравилось, как в этом году выступал Эдуард Латыпов. В эстафетах у него, правда, был немного «траурный день» с минусом. Шучу, конечно. Но спорт есть спорт. Таких сюрпризов в биатлоне будет много. А в остальном он действительно большой молодец.

Карим Халили – молодец! В этом сезоне подтянулся в элиту и стал достойным попасть в десятку лучших. Пока, конечно, он не был конкурентом лидерам. Но в десятку мог достойно врываться. Он еще поднимается вверх. Очень уверенно, как и Латыпов, идет в гору. Эти ребята очень хорошо отработали в этом году.

Еще очень жалко Логинова. Как‑то потерялся парень. Этот год для него был совершенно не олимпийским. Он ушел в свои какие‑то дебаты внутри себя. И в целом растратил весь тот потенциал, который был накоплен у него в течение всего пути.

У него явно спад и затухание спортивных результатов. Я не знаю, что повлияло. Скорее всего, накопилось много факторов, из‑за которых он потерял себя», – сказал Драчев.