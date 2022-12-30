Владимир Драчев: «Логинов ушел в какие‑то дебаты внутри себя и в целом растратил потенциал. У него явно спад и затухание результатов»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Олимпийская сборная России Владимир Драчев Олимпиада-2022 Александр Логинов Эдуард Латыпов Карим Халили Биатлон

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением о выступлениях спортсменов в 2022 году.

«Мне понравилось, как в этом году выступал Эдуард Латыпов. В эстафетах у него, правда, был немного «траурный день» с минусом. Шучу, конечно. Но спорт есть спорт. Таких сюрпризов в биатлоне будет много. А в остальном он действительно большой молодец.

Карим Халили – молодец! В этом сезоне подтянулся в элиту и стал достойным попасть в десятку лучших. Пока, конечно, он не был конкурентом лидерам. Но в десятку мог достойно врываться. Он еще поднимается вверх. Очень уверенно, как и Латыпов, идет в гору. Эти ребята очень хорошо отработали в этом году.

Еще очень жалко Логинова. Как‑то потерялся парень. Этот год для него был совершенно не олимпийским. Он ушел в свои какие‑то дебаты внутри себя. И в целом растратил весь тот потенциал, который был накоплен у него в течение всего пути.

У него явно спад и затухание спортивных результатов. Я не знаю, что повлияло. Скорее всего, накопилось много факторов, из‑за которых он потерял себя», – сказал Драчев.

6 комментариев

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Афанасия
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Интересно, с чем связан спад у Логинова после сезона 2018/2019. Он же на втором месте в Кубке мира сезон тогда завершил
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Люблю Женьку
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Ну ушёл, и ушёл, не больно то его кто то и вспоминает. Он и раньше был сам в себе и сам себе на уме.
Молодёжь ярко себя проявляет, есть на кого смотреть.
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Alberville
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С чем же Логинов может дискутировать внутри себя? С простатитом?
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Andrey Novikov
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Ушёл в дебаты, но в эстафетах на ОИ был лучшим в наших командах. Его вклад в две медали просто огромный.
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Viks
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Он что, тихо сам с собою?
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Truthishere
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Ушел в себя, вернусь не скоро.
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