Юниорский Кубок IBU. Бондо победила в спринте, Андексер – 2-я, Клотенс – 3-я

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Французская биатлонистка Анаэлль Бондо выиграла спринт на этапе Кубка IBU среди юниоров в Обертиллиахе.

Кубок IBU среди юниоров

2-й этап

Обертиллиах, Австрия

Спринт, юниорки

1. Анаэлль Бондо (Франция) – 20.25,7 (0)

2. Анна Андексер (Австрия) – 20,2 (0)

3. Майя Клотенс (Бельгия) – 20,6 (1)

4. Жива Клеменчич (Словения) – 47,9 (1)

5. Эма Капустова (Словакия) – 1.03,2 (0)

6. Юлия Таннхаймер (Германия) – 1.04,0 (2)

7. Кайя Зорч (Словения) – 1.04,7 (2)

8. Осеан Мишелон (Франция) – 1.09,3 (2)

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