Юниорский Кубок IBU. Бондо победила в спринте, Андексер – 2-я, Клотенс – 3-я
Французская биатлонистка Анаэлль Бондо выиграла спринт на этапе Кубка IBU среди юниоров в Обертиллиахе.
Кубок IBU среди юниоров
2-й этап
Обертиллиах, Австрия
Спринт, юниорки
1. Анаэлль Бондо (Франция) – 20.25,7 (0)
2. Анна Андексер (Австрия) – 20,2 (0)
3. Майя Клотенс (Бельгия) – 20,6 (1)
4. Жива Клеменчич (Словения) – 47,9 (1)
5. Эма Капустова (Словакия) – 1.03,2 (0)
6. Юлия Таннхаймер (Германия) – 1.04,0 (2)
7. Кайя Зорч (Словения) – 1.04,7 (2)
8. Осеан Мишелон (Франция) – 1.09,3 (2)
Комментарии