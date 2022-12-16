Юниорский Кубок IBU. Германия победила в смешанной эстафете, Италия – 2-я, Франция – 3-я

Сборная Германии одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU среди юниоров в Обертиллиахе.

Кубок IBU среди юниоров

2-й этап

Обертиллиах, Австрия

Смешанная эстафета

1. Германия (Марлен Фиштнер, Магдалена Ригер, Альберт Энгельманн, Ханс Келльнер) – 1:09.33,5 (0+5)

2. Италия (Астрид Площ, Линда Цингерле, Фабио Коттрер, Николо Бетемпс) – 17,6 (0+9)

3. Франция (Камиль Купе, Камиль Бене, Валентин Лежон, Жак Жеффери) – 1.22,6 (6+11)

4. Украина (Алена Городна, Дарина Чалык, Богдан Борковский, Степан Кинаш) – 1.50,8 (0+9)

5. Словения (Жива Клеменчич, Лена Репинч, Матич Брадеско, Ловро Планко) – 2.07,9 (3+15)