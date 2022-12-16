Юниорский Кубок IBU. Германия победила в смешанной эстафете, Италия – 2-я, Франция – 3-я
Сборная Германии одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU среди юниоров в Обертиллиахе.
Кубок IBU среди юниоров
2-й этап
Обертиллиах, Австрия
Смешанная эстафета
1. Германия (Марлен Фиштнер, Магдалена Ригер, Альберт Энгельманн, Ханс Келльнер) – 1:09.33,5 (0+5)
2. Италия (Астрид Площ, Линда Цингерле, Фабио Коттрер, Николо Бетемпс) – 17,6 (0+9)
3. Франция (Камиль Купе, Камиль Бене, Валентин Лежон, Жак Жеффери) – 1.22,6 (6+11)
4. Украина (Алена Городна, Дарина Чалык, Богдан Борковский, Степан Кинаш) – 1.50,8 (0+9)
5. Словения (Жива Клеменчич, Лена Репинч, Матич Брадеско, Ловро Планко) – 2.07,9 (3+15)
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