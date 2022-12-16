Юниорский Кубок IBU. Словакия победила в сингл-миксте, Австрия – 2-я, Швейцария – 3-я

Сборная Словакии одержала победу в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU среди юниоров в Обертиллиахе.

Кубок IBU среди юниоров

2-й этап

Обертиллиах, Австрия

Сингл-микст

1. Словакия (Эма Капустова – Дамьян Чеснек) – 38.46,3 (2+8)

2. Австрия (Анна Андексер – Лукас Хаслингер) – 8,0 (0+11)

3. Швейцария (Кьяра Арне – Матис Профит) – 12,7 (0+11)

4. Италия (Фабиана Карпелла – Стефано Канавезе) – 13,5 (1+13)

5. Казахстан (Арина Крюкова – Никита Акимов) – 42,2 (1+11)

6. Франция (Осеан Мишелон – Тимоти Груневальд) – 45,6 (3+14)...

9. Германия (Юлия Танхаймер – Франц Шазер) – 1.35,9 (2+11)