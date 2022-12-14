Юниорский Кубок IBU. Мишелон победила в индивидуальной гонке, Клотенс – 2-я, Павлу – 3-я

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Французская биатлонистка Осеан Мишелон выиграла индивидуальную гонку на этапе юниорского Кубка IBU в Обертиллиахе. 

Кубок IBU среди юниоров

2-й этап

Обертиллиах, Австрия

Юниорки 

Индивидуальная гонка

1. Осеан Мишелон (Франция) – 39.04,5 (1)

2. Майя Клотенс (Бельгия) – 20,4 (1)

3. Катерина Павлу (Чехия) – 1.26,9 (0)

4. Анна Андексер (Австрия) – 2.18,4 (3)

5. Эма Капустова (Словакия) – 2.19,8 (1)

6. Линда Цингерле (Италия) – 2.20,3 (2)

7. Йоханна Пуфф (Германия) – 2.21,1 (3)

8. Алессия Лаагер (Швейцария) – 2.58,1 (2)

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