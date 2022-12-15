Эдуард Латыпов: «Похоже, обморозил уши, «пельмешки» будут. Если в Уфе минус 15, это не значит, что для нас это жара»
Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о погодных условиях на этапе Кубка России в Уфе.
Сегодня спортсмен занял второе место в индивидуальной гонке.
«Похоже, обморозил уши, «пельмешки» будут. Погода все равно холодная. Если у нас сейчас минус 15, то это не значит, что для нас это как жара.
В любом случае холодно. Ветер, длинные спуски, немного продуло. Чувствую, что ухо болит», – рассказал Латыпов.
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