Эдуард Латыпов: «Неплохая гонка, но два промаха – многовато. Были небольшие казусы на рубежах, не получилось чисто отстрелять»

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе (2-е место).

«Результат хороший. Рассчитывал на победу в любом случае. Всегда выхожу бороться за победу – по-другому никак. Неплохая гонка, но два промаха – многовато. Рассчитывал на чистую стрельбу. Были небольшие казусы на рубежах, не получилось чисто отстрелять. На второй половине дистанции собрался.

Тренеры вели, но если честно – я не понимал, каким я еду. Знал, что я второй, но не до конца слышал информацию – сколько я проигрывал первому месту. Да и сейчас еще не знаю даже, сколько проиграл. Я боролся до конца – это работа для себя: терпеть на финишном круге, раскручивать себя. Пока тяжело, но от гонки к гонке наращиваем темп и улучшаем самочувствие физическое.

Всегда борюсь до конца. Вышел на старт – я должен добежать до конца», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».