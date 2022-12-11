Анатолий Хованцев: «Масс‑старт – дисциплина, которая часто преподносит сюрпризы. Сегодня таковым стал Бабиков, который недавно оправился от болезни»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результаты мужского масс-старта на этапе Кубка России в Тюмени.

Победу одержал Даниил Серохвостов.

«Победа Серохвостова ожидаема, он хорошо бежал и отлично стрелял, у него всё получилось. Если говорить о других, то Латыпов был близок, но промахи помешали ему.

Масс‑старт – дисциплина, которая часто преподносит сюрпризы. Сегодня таковым стал Бабиков, который недавно оправился от болезни.

Стоит отметить и Елисеева, который начинает показывать результат, но еще должен улучшить свой ход», – сказал Хованцев.

❄️ Кубок России. Серохвостов победил в большом масс-старте, Колотов – 2-й, Латыпов – 3-й