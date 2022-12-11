Анатолий Хованцев: «Масс‑старт – дисциплина, которая часто преподносит сюрпризы. Сегодня таковым стал Бабиков, который недавно оправился от болезни»

Теги сборная России Анатолий Хованцев Кубок России Антон Бабиков Эдуард Латыпов Даниил Серохвостов Биатлон

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результаты мужского масс-старта на этапе Кубка России в Тюмени.

Победу одержал Даниил Серохвостов. 

«Победа Серохвостова ожидаема, он хорошо бежал и отлично стрелял, у него всё получилось. Если говорить о других, то Латыпов был близок, но промахи помешали ему.

Масс‑старт – дисциплина, которая часто преподносит сюрпризы. Сегодня таковым стал Бабиков, который недавно оправился от болезни.

Стоит отметить и Елисеева, который начинает показывать результат, но еще должен улучшить свой ход», – сказал Хованцев.

❄️ Кубок России. Серохвостов победил в большом масс-старте, Колотов – 2-й, Латыпов – 3-й

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