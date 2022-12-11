Эдуард Латыпов: «Работы еще очень много. Надо входить в свои лучшие кондиции, пока я далек от них»

Биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое состояние после этапа Кубка России в Тюмени.

Сегодня о стал третьим в масс-старте.

– После гонки преследования можно сказать, реабилитировались сегодня?

– Да, сегодня я доволен. Самочувствие у меня лучше, чем вчера, и стрелял получше. Но работы еще очень много. Надо входить в свои лучшие кондиции, пока я далек от них. Постараюсь приблизить этот момент, с каждым стартом буду добавлять.

– После четвертой стрельбы Лазовский опережал группу преследователей, в которой вы были, на восемь секунд. Но вы легко «съели» его.

– Конкуренция была хорошая, много ребят со мной ушло на финишный круг. Мы менялись друг с другом, подтягивали друг друга, смогли догнать его к финишному подъему. И вот уже на финишном подъеме все разборки произошли.

– У вас еще заруба была с Халили на последних метрах.

– Да, хорошо поработали. Ребята очень сильные, мне самому очень понравилась концовка гонки.

– Как в целом оцените для себя этап в Тюмени?

– Чувства смешанные. Было что‑то хорошее и были не очень хорошие моменты. В любом случае, я позитивный человек, стараюсь отталкиваться от хорошего.

Есть, конечно, какие‑то минусы, которые я выделяю, чтобы исправить. Но я заостряю внимание в первую очередь на положительных моментах, где я справился с какими‑то тяжелыми ситуациями. Это дает мне больше сил в будущем, – сказал Латыпов.