Эдуард Латыпов: «Почти всю гонку я тащил всех. На последнем подъеме не ожидал такого рубилова»

Биатлонист Эдуард Латыпов оценил итоги большого масс-старта на этапе Кубка России в Тюмени, где занял третье место.

На финише Латыпов опередил Карима Халили и Антона Бабикова.

«Круто, страсти такие. Почти всю гонку я тащил всех. Ни один круг не сидел ни за кем. Потому что все любители работать в спину. Но я не боялся, старался работать свою гонку.

Но все равно тяжело быть постоянно спереди, поток ветра тебя встречает, сзади постоянно накатывают. На последнем подъеме не ожидал такого рубилова», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок России. Серохвостов победил в большом масс-старте, Колотов – 2-й, Латыпов – 3-й