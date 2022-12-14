Анфиса Резцова о санкциях Украины против российских спортсменов: «Мы ногой там не ступали и ступать не будем»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о санкциях Верховной Рады Украины против российских спортсменов.

«Нам Украина не помеха, то, что они нам гадости всякие выливают, – для нас не имеет значения. Мы ногой там не ступали и ступать не будем.

Сильнейшие ребята должны выступать на международной арене, а Украина здесь вообще не при чем, хоть что Рада эта придумает. Наши ребята всегда побеждали честно и готовы сейчас побеждать и выступать, уже и не знают, за что зацепиться.

Соревнований на территории Украины практически никогда и не проводили, лыжный спорт там практически никогда не культивировался, украинцы в Европу всегда приезжают.

Нам нужно соревноваться в Европе на международной арене, потому что я считаю, что наша держава сильнейшая и в лыжах, и в биатлоне. Думаю, многие спортсмены хотят нашего возвращения, но тут проблема в Томасе Бахе, он ведет двойную игру», – сказала Резцова.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России