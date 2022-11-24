Екатерина Юрлова: «В заявлениях Томаса Баха нет просто никакой логики. Мне кажется, в МОК сами не понимают, что происходит»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о Томаса Баха по отношению к российским спортсменам.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что в Олимпиадах должны участвовать все страны, в том числе конфликтующие. При этом рекомендации МОК о недопуске россиян по-прежнему действуют.

«Заявления Томаса Баха? Тут нет просто никакой логики, это какая-то нелогичная логика. Он приводит различные примеры, а потом говорит: «Но россиянам и белорусам выступать нельзя!»

Они (МОК) сами, мне кажется, не понимают, что происходит. Надеюсь, что они определятся и все наладится», — сказала Юрлова-Перхт.

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