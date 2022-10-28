Вирер об отстранении россиян: «Мне немного жаль, потому что Россия и Беларусь — две очень сильные нации в нашем спорте. Надеюсь снова увидеть их в гонках»

Трехкратная чемпионка мира по биатлону итальянка поделилась мнением об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Честно говоря, мне немного жаль, потому что Россия и Беларусь — две очень сильные нации в нашем виде спорта. К сожалению, я мало понимаю в происходящем с политической точки зрения и не мне судить о том, что происходит.

Я надеюсь снова увидеть этих спортсменов в гонках, а там посмотрим. Однако я знаю, что все тренируются изо всех сил на случай, если они смогут снова выступить на соревнованиях», – рассказала Вирер.