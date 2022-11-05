Олимпийская чемпионка Херманн об отстранении российских биатлонистов: «Как спортсмен ты хочешь соревноваться с лучшими, но пока идут боевые действия, это невозможно»

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Олимпийская чемпионка из Германии Дениз Херманн высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов от международных стартов.

«В конце прошлого сезона мы не думали, что они по-прежнему будут отстранены. Как спортсмен ты хочешь соревноваться с лучшими, а сборные России и Беларуси входят в их число, особенно в биатлоне. Но пока идут боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), и основные взгляды на уважительное отношение к людям не совпадают, это просто невозможно.

Конечно, не все спортсмены из этих стран за спецоперацию, но я считаю, что решение (об отстранении), безусловно, правильное, потому что обстоятельства не изменились», – сказала Херманн в подкасте Sportschau.

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