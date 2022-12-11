Анастасия Гореева: «После гонок в мороз в Увате у меня остался небольшой кашель. Это мучит во время соревнований и после финиша»

Российская биатлонистка рассказала, как прошел масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени, где она одержала победу.

– Гонка сложилась достаточно удачно, несмотря на сложные погодные условия. Идет снег, трасса разбитая. На свежем снегу скольжение хуже.

Есть колея, по которой все бегут толпой, но если хочешь обогнать, приходится уходить в сторону и бежать по сугробу, что затормаживает ход.

– На финише вас начала догонять Дербушева. Вы чувствовали, что она совсем близко?

– Нет, я не знала, что меня догоняют. Мне казалось, что я убегаю. Когда я выходила на стадион, я услышала подсказку, чтобы я работала до последних метров, и я добежала. А хотелось бросить бежать, думала, что победа уже в кармане.

Что касается всего этапа в целом, одна гонка получилась неудачной для меня – гонка преследования. Меня немного захлестнуло тогда, я не справилась со стрельбой. В целом третий этап прошел успешно для меня.

– Вы кашляете. Как у вас самочувствие сейчас?

– После гонок в мороз в Увате у меня остался небольшой кашель, меня это, конечно, мучит во время соревнований. И сейчас после финиша это мешает. Никак не могу толком отдышаться, хочется покашлять, – сказала Гореева.

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