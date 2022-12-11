Анастасия Гореева: «Сегодня было достаточно тугое скольжение, идет свежий снег. Но я довольна работой лыж, работой мышц и работой на стрельбе»

Российская биатлонистка прокомментировала свою победу в большом масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

«Сегодня достаточно тугое было скольжение, идет свежий снег. Но я довольна работой лыж, работой мышц и своей работой на стрельбе.

На последнем круге была задача, чтобы меня не догнали и не встали в спину. Я смотрела мужскую гонку – там коварный последний спуск. Была задача удержать преимущество и никого к себе не подпускать.

На Кубке России я все время была где-то рядышком, слишком далеко не опускалась. Это приятно – выигрывать, и я этому рада», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».