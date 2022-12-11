Тамара Дербушева: «Хотелось догнать Горееву под спуск и на одном из поворотов обойти по внешнему радиусу, но не удалось»

Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени (2-е место).

«На последнем рубеже хотелось отработать более хладнокровно, не обращать ни на кого внимания и немного замедлить темп. Это удалось.

Не смогла догнать Горееву – она работала очень классно по дистанции и на рубеже. Хотелось догнать ее под спуск и на одном из поворотов обойти по внешнему радиусу, но не удалось.

Тут много народу, все кричат, спасибо всем, кто приходит», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».