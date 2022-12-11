Сливко о том, что бежала с грелкой во рту в Увате: «Думаю, этим способом я уберегла здоровье и теперь могу продолжать соревноваться»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала, каково было бежать с грелкой во рту на этапе Кубка России в Увате.

– В Увате одну из гонок вы бежали с грелкой во рту. Насколько она помогла не замерзнуть?

– С грелкой было тяжело, но тепло. Я не пожалела, что бежала в тот день. На последнем круге нужно было уже выкладываться, а с грелкой тяжелее идти. Поэтому я убрала ее и почувствовала огромную разницу. Был очень холодный воздух, -25. Думаю, что этим способом я уберегла свое здоровье и теперь могу продолжать соревноваться.

– Почему решили выйти на старт в тот день?

– Я не побоялась мороза. Когда бегала на этапах Кубка России в прошлом, позапрошлом сезонах, были такие же морозы, -30, но я выходила тренироваться, не пряталась в зале.

Да, я немножко возникала, почему в такую погоду проводят гонку, но организаторы сказали нам: мы просто даем вам шанс, не хотите – не бегите. Никто не заставлял нас выходить. Вышли все те, кто хотел, кто посчитал нужным для себя, кто смог подобрать правильную для такой погоды одежду, – сказала Сливко.

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