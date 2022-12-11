Виктория Сливко: «Казакевич – это лучшие ноги России. Лучше быть не может»

рассказала, кого считает быстрейшей биатлонисткой России.

– На этапе в Увате главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сказал про вас: «На сегодняшний день это одни из лучших ног в России». Согласны?

– Считаю, что по скорости я в порядке. В Хантах и Увате у меня был второй результат ходом. В спринте в Тюмени результаты были плотные, и если проигрываешь 10-15 секунд, это вообще ничто.

– То есть вы целенаправленно решили прокачать свою скорость прохождения трассы?

– Я никогда не была скоростной спортсменкой, в скорости я всегда уступала девочкам, но справлялась со стрельбой. Летом я проделала очень большую объемную работу на тренировках, работала специально и над скоростью. Я понимала, что проигрываю именно в скорости на лыжах.

– Кого считаете лучшей по скорости биатлонисткой России?

– Это однозначно , это лучшие ноги России. Лучше быть не может, – сказала Сливко.