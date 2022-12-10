Латыпов о 5-м месте в пасьюте: «Я выступил отвратительно. Пришлось бороться и с физическим состоянием, и со стрелковым тремором»

Биатлонист Эдуард Латыпов назвал отвратительным свое выступление в пасьюте на этапе Кубка России в Тюмени.

Сегодня спортсмен занял пятое место, допустив пять промахов. Победу одержал Карим Халили.

«Я выступил отвратительно, недоволен гонкой. Надо анализировать, разбираться, что произошло. У меня было тяжелое состояние, не смог справиться с этим. Я пытался как‑то собраться, но чем больше собирался, тем хуже было.

Наверное, не тот настрой для гонки выбрал, не подходящий для такого состояния. Нужно было более рискованно действовать сегодня. А я стал работать качественно, надежно, но это только испортило все.

Есть небольшое недомогание. В любом случае я пытался бороться, хотя шел не такой скоростью, которой надо было, то есть скорость была выше. В итоге к рубежам я подходил подуставшим. Пришлось бороться и с состоянием физическим, и со стрелковым тремором», - рассказал Латыпов.