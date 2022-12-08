Эдуард Латыпов: «Психологически было тяжело. Месяц уже по холодам бегаем, организм отказывается терпеть этот холод»

Российский биатлонист прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.

«Слава богу – получилось. Очень хорошо гонка сложилась, доволен сегодняшним днем.

Был ли у меня план? Честно если сказать... Наверное, ничего не буду говорить. По самочувствию было тяжело. Писал план на гонку, но не смог его реализовать, потому что шел и думал только о том, чтобы доехать. Надо было терпеть.

Психологически было тяжело. То ли мороз так действует, месяц уже по холодам бегаем, организм отказывается терпеть этот холод. Старался максимально мобилизоваться, не заставлять себя думать о плохом и максимально быть в гонке.

Хорошо, что такая конкуренция. Получилось разложиться на последнем круге. Я понимал, что Еремин отыграл на первой части круга. Но такая конкуренция – это зрелищно и круто, в том числе и для болельщиков», – рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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