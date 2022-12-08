Эдуард Латыпов: «Психологически было тяжело. Месяц уже по холодам бегаем, организм отказывается терпеть этот холод»

Теги сборная России Кубок России психология Эдуард Латыпов Матч ТВ Роман Еремин Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.

«Слава богу – получилось. Очень хорошо гонка сложилась, доволен сегодняшним днем.

Был ли у меня план? Честно если сказать... Наверное, ничего не буду говорить. По самочувствию было тяжело. Писал план на гонку, но не смог его реализовать, потому что шел и думал только о том, чтобы доехать. Надо было терпеть.

Психологически было тяжело. То ли мороз так действует, месяц уже по холодам бегаем, организм отказывается терпеть этот холод. Старался максимально мобилизоваться, не заставлять себя думать о плохом и максимально быть в гонке.

Хорошо, что такая конкуренция. Получилось разложиться на последнем круге. Я понимал, что Еремин отыграл на первой части круга. Но такая конкуренция – это зрелищно и круто, в том числе и для болельщиков», – рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

🥶 Биатлон окоченел: Сливко – с грелкой во рту, Шевченко – в вязаных варежках, 21 участница снялась, 5 не доехали

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные