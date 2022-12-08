Юрий Каминский: «Состоянием Латыпова я пока не доволен. Это состояние высокой работоспособности, но не пиковой формы»

Теги сборная России Юрий Каминский Кубок России Эдуард Латыпов Роман Еремин Андрей Вьюхин Александр Корнев Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский подвел итоги мужского спринта на этапе Кубка России в Тюмени. 

Победу одержал Эдуард Латыпов, вторым стал Роман Еремин, третьим – Андрей Вьюхин

«Состоянием Латыпова я пока не доволен. Это состояние высокой работоспособности, но не состояние пиковой спортивной формы. Есть проблемы и недостатки, которые надо потихоньку устранять и двигаться дальше.

Успех Ерtмина не стал для меня сюрпризом. На тренировках мы видели, что он может качественно стрелять. Надо было справиться психологически.

А вот Андрей Вьюхин очень приятно удивил тем, что отстрелял сегодня очень качественно и достаточно быстро. Один промах для него очень хороший результат, а ходом он всегда был хорош.

Александр Корнев сегодня пристрелялся лучше всех  в пятачок, но по ходу гонки не справился со своими ощущениями. В работе нужна однообразность движений, а у него пока этого нету. Пока он находится на стадии поиска», — сказал Каминский. 

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