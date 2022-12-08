Юрий Каминский: «Состоянием Латыпова я пока не доволен. Это состояние высокой работоспособности, но не пиковой формы»

Тренер сборной России по биатлону подвел итоги мужского спринта на этапе Кубка России в Тюмени.

Победу одержал , вторым стал , третьим – .

«Состоянием Латыпова я пока не доволен. Это состояние высокой работоспособности, но не состояние пиковой спортивной формы. Есть проблемы и недостатки, которые надо потихоньку устранять и двигаться дальше.

Успех Ерtмина не стал для меня сюрпризом. На тренировках мы видели, что он может качественно стрелять. Надо было справиться психологически.

А вот Андрей Вьюхин очень приятно удивил тем, что отстрелял сегодня очень качественно и достаточно быстро. Один промах для него очень хороший результат, а ходом он всегда был хорош.

сегодня пристрелялся лучше всех в пятачок, но по ходу гонки не справился со своими ощущениями. В работе нужна однообразность движений, а у него пока этого нету. Пока он находится на стадии поиска», — сказал Каминский.